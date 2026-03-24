“이창수가 면죄부 가이드라인 하달”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 24일 “김건희 도이치모터스 주가 조작 사건에 대한 정치 검찰의 봐주기 수사 의혹은 반드시 규명돼야 한다”고 강조했다.

한 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이창수 전 서울중앙지검장이 일선 수사 검사에게 무죄 판례를 참조하라며 면죄부 가이드라인을 하달한 사실이 밝혀졌다”며 이같이 말했다.

한 원내대표는 “무혐의라는 결론을 미리 정해 놓고 이를 정당화하기 위한 판례를 동원하라고 지시한 것”이라며 “검찰권이 사법 정의를 세우기는커녕 특정인 범죄를 덮어 주기 위해 오남용된 사실에 아연실색할 수밖에 없다”고 지적했다.

그는 “정적 제거에는 증거 조작, 증언 짜 맞추기를 서슴지 않더니 살아 있는 권력 앞에서는 비굴해지는 정치 검찰의 민낯을 여실히 보여 준다”며 “특검은 엄정한 수사를 통해 검찰권 남용의 실체를 낱낱이 파헤치고 법과 국민 앞에 군림한 정치 검찰을 단죄해야 할 것”이라고 주장했다.

한 원내대표는 추경안에 대해서는 “중동발 경제 위기를 타개하기 위해 민·관은 물론이고 우리 정치권도 하나로 뭉쳐야 할 때”라며 야당을 겨냥했다.

이어 “그런데 국민의힘은 추경안이 국회에 제출되기도 전부터 선거용으로 왜곡하기 급급한 모습을 보이고 있다”며 “국가적인 위기 상황 속에서도 정쟁을 이어 가고 있는 국민의힘에 공당 자격이 있는지 묻지 않을 수 없다”고 꼬집었다.

한 원내대표는 “민주당은 정부의 민생 추경을 두고 정쟁을 펼치거나 거래 대상으로 삼으려는 일체 시도를 절대 용납하지 않겠다”며 “국민의힘이 해야 할 일은 혹세무민이 아니라 위기 극복을 위한 민생 입법과 추경에 즉시 협조하는 것”이라고 말했다.