30일간 2025회계연도 세입·세출 등 서초구 재정운영 전반에 대한 종합적인 검사

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서초구의회(의장 고선재)가 23일 제1위원회실에서 2025회계연도 결산검사위원 위촉식을 열고 본격적인 결산검사에 나섰다.

이날 위촉된 위원으로는 김지훈 의원, 이은경 의원을 비롯해 회계사 및 세무사로 구성된 외부 전문가 5명 등 총 7명이 위촉, 대표위원에는 김지훈 의원이 선임됐다.

결산검사위원은 오는 4월 21일까지 30일간 2025회계연도 세입ㆍ세출 결산 등 서초구 재정운영 전반에 대해 종합적으로 검사한다.

아울러 점검한 사항을 바탕으로 도출된 문제점과 개선안에 대한 검사의견서를 작성해 집행기관에 제출할 예정이다.

고선재 의장은 “결산검사는 예산이 효율적이고 합리적으로 집행됐는지 점검하는 의회의 중추적인 역할”이라며 “결산검사위원들께서는 예산집행의 효율성과 적정성, 예산의 적법한 집행여부 등에 대해 면밀한 검토와 균형있는 시선으로 살펴달라”고 당부했다.

김지훈 대표위원은 “구민의 세금이 낭비 없이 효율적으로 사용됐는지 꼼꼼하게 살피겠다”며 “서초구 내년도 예산 편성과 재정 운영에 실질적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.