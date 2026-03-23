[헤럴드경제=조용직 기자] 올 시즌 KPGA 챌린지투어의 시작을 알리는 ‘2026 KPGA 챌린지투어 1회 대회’가 하루 뒤인 3월 24일부터 25일까지 이틀간 충남 태안에 위치한 솔라고CC 라고코스에서 열린다.

올해 1회 대회에는 총 123명의 선수가 출전한다. 군 전역 후 2026시즌 KPGA 투어에 복귀하는 장승보(30·플로우)와 김근태(30)를 포함해 지난해 KPGA 투어에 데뷔한 김현욱(22·NH농협은행), 이성호2838(22·하나금융그룹), 올 시즌 KPGA 투어 진출을 앞둔 박정훈(20·종근당), 지난 시즌 최종전인 ‘KPGA 챌린지투어 챔피언십’ 우승자 김용태(27) 등이 참가자 명단에 이름을 올렸다.

KPGA 챌린지투어는 2021년을 시작으로 6년 연속 솔라고CC에서 개막하고 있다. 한 해 20개 대회가 열리며 20회 대회인 ‘챌린지투어 챔피언십’은 올해도 KPGA 챌린지투어 시즌 포인트 상위 60명만 출전할 수 있는 ‘투어챔피언십’ 방식으로 진행된다.

KPGA 챌린지투어 시즌 포인트 상위 10명에게는 특전으로 2027년 KPGA 투어 출전권이 주어진다. 차순위자 10명은 ‘KPGA 투어 QT Final Stage’, 이후 10명은 ‘KPGA 투어 QT Stage 2’ 직행 자격을 얻는다.

2026시즌 KPGA 챌린지투어는 주관 방송사인 SBS골프2를 통해 중계된다.