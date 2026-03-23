혼입 폐기물 현장 점검·분리 시연…생활폐기물 감량 실천 유도 주민·상가 대상 홍보 강화…분리배출 인식 제고

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 23일 청량리역 광장에서 일반종량제 봉투 내 혼입 배출 실태를 점검하고 올바른 분리배출 문화를 확산하기 위한 ‘파봉 캠페인’을 했다.

이번 캠페인은 서울시가 추진 중인 ‘생활폐기물 다이어트 천만 시민 프로젝트’의 일환으로, 일반종량제 봉투에 잘못 배출된 재활용품과 음식물쓰레기 등을 현장에서 직접 확인하고 올바른 배출 방법을 안내하기 위해 마련됐다.

행사에는 이필형 동대문구청장을 비롯해 자원순환 전문 강사, 지역 주민 30여 명이 참여했으며, 노원자원회수시설 주민지원협의체도 함께했다.

현장에서는 일반종량제 봉투를 개봉해 혼입된 폐기물을 직접 분리하고 올바른 배출 기준을 설명하는 시연이 진행됐다. 참가자들은 재활용 가능 자원과 일반폐기물을 구분하는 과정을 통해 실제 배출 시 유의해야 할 사항을 체험하며 이해도를 높였다.

아울러 주민과 인근 상가를 대상으로 분리배출 요령이 담긴 홍보물을 배포하고, 일상에서 실천할 수 있는 방법을 안내했다.

특히 노원자원회수시설 주민지원협의체는 성상 감시 활동 과정에서 확인한 혼입 배출 사례를 공유하며, 잘못된 배출이 처리 공정에 미치는 영향과 올바른 분리배출의 필요성을 설명해 참여자들의 공감을 이끌어냈다.

이필형 동대문구청장은 “현장에서 직접 확인하고 체험하는 방식이 분리배출 인식을 높이는 데 큰 도움이 된다”며 “앞으로도 구민이 쉽게 실천할 수 있는 자원순환 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

김종도 노원자원회수시설 주민지원협의체 위원장은 “현장에서 접한 사례를 주민들과 공유할 수 있어 의미 있는 시간이었다”며 “올바른 분리배출 문화가 정착될 수 있도록 지속적으로 활동하겠다”고 밝혔다.

올바른 분리배출 방법은 동대문구 누리집 내 ‘분야별 정보→ 청소환경→쓰레기배출 및 수거’ 메뉴에서 확인할 수 있다.