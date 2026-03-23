- 부패 취약분야 집중 개선, 청렴한 조직문화 확립으로 청렴도평가 ‘최우수’ 정조준

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 공공조달 전 과정의 공정성과 투명성을 한층 더 강화하고 국민이 신뢰할 수 있는 조달행정을 구현키 위해 ‘2026년도 종합청렴도 향상 추진계획’을 확정하고 23일 본격 시행에 나섰다.

이번 계획은 공공조달을 둘러싼 조달기업과의 이해관계가 다양하고 국민 경제에 미치는 영향이 큰 만큼 민․관이 합심하여 다각적인 청렴활동을 전개한다. 이를 통해 조직 내부 및 외부에 반부패·청렴 문화를 확산하고 공정한 조달질서가 뿌리를 내리도록 하는데 중점을 두고 있다.

조달청은 종합청렴도 최우수기관으로 도약을 위해 ▷반부패·청렴 추진체계 고도화, ▷부패 취약분야 집중 개선, ▷청렴의 일상화로 공정한 조직문화 확립, ▷청렴역량 강화 및 대내외 청렴문화 확산이라는 4대 추진 전략을 중심으로 신뢰받는 조달 행정을 실현할 계획이다.

우선, 기관장 중심의 청렴정책 추진체계를 강화해 조직 전반의 청렴 책임성을 높이고 주기적인 점검을 통해 반부패․청렴 정책이 현장에서 실질적으로 작동하도록 관리한다.

조달기업의 청렴성 제고와 공공조달시장의 청렴문화 전파를 위해서는 지난해 국민권익위원회와 체결한 업무협약이 실질적으로 작동하도록 기업 윤리경영 자율실천과 함께 청렴정책 확산 등 민·관 협력을 강화한다.

특히, 조달청 단가계약 물품이 자율구매로 개편됨에 따라 발생할 수 있는 자체조달기관의 부패 예방을 위해 법·제도적 장치를 마련하고, 조달시장을 어지럽히는 페이퍼컴퍼니나 입찰브로커를 통한 불공정한 입찰 근절을 위한 실질적인 실행력에 집중한다.

아울러, 수요기관과 조달기업이 납기·선금보증 등 조달계약의 전 과정을 확인하고, 양질의 조달행정서비스를 지원받을 수 있도록 ‘계약관리시스템’ 구축과 ‘계약관리 책임관제’를 도입하는 등 흔들리지 않는 표준적인 조달환경을 조성한다.

조달청은 부패 취약분야의 실효성 있는 추진과 함께 전 직원이 청렴에 대한 내부체감도를 높이기 위해 공정하고 합리적인 조직문화 개선에 집중키로 했다. 기존 청렴리더를 청렴앰배서더로 개편해 젊은 직원들이 갑질·부정청탁 등 불합리한 관행을 타파하는 데 중심이 되도록 했다.

한편, 조달청은 지난 4일에 백승보 조달청장 주재로 본청 각 국장 등 간부급 공무원들이 참석한 가운데 ‘반부패·청렴 추진 기반 마련 회의’를 개최, 이번 계획의 핵심적인 4대 전략과 세부과제들에 대해 공유 및 논의하고, 청렴 실천을 다짐하는 서약식을 가졌다.

백승보 조달청장은 “조달 자율화의 변화속에서도 부패와 불공정은 타협의 대상이 될 수 없다”며, “이번 계획을 시작으로 조달청은 수요기관, 조달기업과 함께 청렴을 핵심기준으로 삼아 건강한 조달환경을 만들겠다”고 강조했다.