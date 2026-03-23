산업연구원, ‘청년의 지역 이동과 정착’ 분석 결과 발표 청년친화지수 전국 상위 10%

[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시가 청년이 머무르는 도시로 경쟁력을 입증했다.

부천시는 산업연구원(KEIT)의 청년친화지수 평가에서 종합지수 전국 상위 10%에 올랐다고 23일 밝혔다. 순위로는 전국 지방정부 229곳 중 8위, 경기도 내 6위를 기록했다.

산업연구원은 최근 ‘청년의 지역 이동과 정착: 지역별 청년친화지수를 중심으로’ 보고서를 통해 전국 229개 시·군·구의 청년 정주 여건을 일자리(Work)-삶(Life)-락(Fun)-연(Engagement) 분야에서 분석한 결과를 발표했다.

이번 발표에서 부천시는 종합지수 8위, 위 4개 부문 중 3개가 상위 10%에 들며 전반적으로 청년이 살기 좋은 도시로 나타났다.

시는 청년의 경제적 자립 기반을 보여주는 ‘일자리’ 부문에서 전국 13위를 기록했다.

보고서에 따르면 청년 800명을 대상으로 지역 이동 경험과 의견을 조사한 결과 이동의 가장 큰 원인으로 일자리·사업(45%)이 꼽혔다.

또 ‘수도권 중 상위권에 해당하는 도시들 모두 제조업 기반 위성도시였고 대기업과 첨단제조, 산업단지 연계형 일자리를 중심으로 청년들에게 경제적 기회를 제공하는 것으로 판단된다’라는 분석을 내놨다.

주거·교통·복지·건강 등 생활 안정 요소를 담은 ‘삶’ 부문에서는 전국 7위, 경기도 3위에 올랐다. 청년 공공임대 주택 공급 등 안정된 주거환경이 조성된 지역이 높은 순위를 보였다.

문화·여가 활동 접근성과 도시의 활력을 나타내는 ‘락’ 부문에서는 23위를 차지했다. 이 부문 상위권은 대부분 서울의 자치구가 차지한 가운데 수도권 내 경기도에서는 부천시가 유일하게 이름을 올렸다.

시는 사회적 관계망·정책 참여 기회 등을 반영하는 ‘연’ 부문에서는 상위권에 들지 못했다. 다만 이 분야는 앞서 일·삶·락 지수와는 달리 비수도권에서 상대적 우위를 보였다.

한편 산업연구원은 청년친화지수와 청년 이동 패턴을 바탕으로 전국 229개 시·군·구를 4개 유형으로 구분했다. 이 중 부천시는 일자리와 생활·문화 기반이 우수한 ‘청년선호지역’으로 분류됐다.

부천시 관계자는 “부천시가 청년친화지수에서 전국 상위 10%에 오른 것은 청년이 머무르고 싶은 도시를 만들기 위한 정책 노력이 대외적으로 인정받은 결과다”라고 말했다.