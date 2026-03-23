“전 자산군 포괄 글로벌 파트너십 실현” 상시 소통 지원을 위한 ‘블랙록 전주사무소’ 개소

[헤럴드경제=노아름 기자] 국민연금공단(국민연금)은 자산운용사 블랙록(BlackRock Inc.)과 전 자산군을 포괄하는 전략적 제휴를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

이날 오전 전북 혁신도시 공단 본부에서 개최된 체결식에는 김성주 국민연금 이사장과 블랙록의 사장이자 공동창립자인 로버트 카피토(Robert S. Kapito), 아태지역(APAC) 부회장 히로 시미즈(Hiro Shimizu) 등 관계자 10여 명이 참석했다.

두 기관은 이번 업무협약을 통해 ▷지식교류 프레임워크를 통한 전략적 파트너십 수립 ▷글로벌 거시경제, 시장 동향, 자산배분, 포트폴리오 구성 및 리스크 관리 등에 대한 구조화된 지식교류 ▷플랫폼, 투자 인프라 관련 관점 교환 등을 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.

국민연금 측은 “이번 업무협약은 개별 자산군에 한정하지 않고 주식, 채권, 멀티에셋, 대체투자 등 전 자산군으로 파트너십을 확장한 사례”라고 밝혔다.

1988년에 설립된 블랙록은 주식, 채권, 멀티에셋, 사모 시장 등 다양한 자산군에 투자하는 세계 최대 종합 자산운용사다. 지난해 연말 기준 약 14조 달러(약 2경원)의 자산을 운용하고 있다. 2007년부터 국민연금의 투자자산을 위탁 운용하고 있다.

이날 업무협약 체결식 이후 블랙록의 전주사무소 개소식도 이어졌다. 전주사무소는 두 기관 간 실질적 협력과 상시적인 소통을 지원하는 거점으로서, 교육·연수 프로그램 운영과 전략적 교류 확대를 뒷받침할 예정이다.

김 이사장은 “이번 업무협약은 국민연금과 블랙록이 투자 노하우를 공유하는 진정한 전략 파트너십의 첫 발”이라며 “앞으로 전주가 두 기관이 머리를 맞대고 투자와 혁신을 논의하는 글로벌 관문으로 진화해 나갈 것”이라고 밝혔다.