“중동 전쟁 장기화 대비 석유 제품 약 40% 수출 물량 단계적 조정…가격 안정 기반 강화” “여수·서산·울산 산업 위기 특별 대응 지역 지정 추진…與 의원 중심 승용차 5부제 건의”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당은 23일 중동 사태에 따른 국내 에너지 수급 불안을 해소하기 위해 수출용 석유 제품 일부를 내수로 돌리는 공급 전환 대책을 추진하기로 했다.

민주당 ‘중동 상황 경제 대응 TF(태스크포스)’(단장 유동수 의원)는 이날 국회에서 3차 회의가 끝난 뒤 기자회견을 열고 “국내 석유류 수급 안정을 위해 내수 전환을 추진키로 했다”며 “국내 정유사가 생산하는 석유 제품의 약 40%에 달하는 수출 물량에 대해 시장 상황을 반영해 단계적으로 수출을 조정하고 이를 국내 공급으로 전환하는 방안을 추진키로 했다”고 밝혔다.

TF 위원들은 이번 사태가 장기화할 가능성이 큰 복합 경제 위기라는 데 인식을 같이하고 선제적 대응 조치를 순차적으로 이행할 방침이다. 당정은 수출 물량의 국내 전환을 통해 단기적인 수급 불안을 잠재우고 국내 에너지 가격 안정 기반을 공고히 하겠다는 구상이다.

원유 물량 확보를 위한 전방위적 대응도 이어진다. 정부가 UAE로부터 일일 소비량의 8배에 해당하는 2400만 배럴의 추가 원유 도입을 확정한 데 이어 호르무즈 해협의 안정적 이용을 위한 국제 공조도 강화할 방침이다. 아울러 재생 에너지 전환을 앞당기기 위해 이번 추경에 영농형 태양광 및 해상 풍력 관련 지원 예산을 확대 반영하기로 뜻을 모았다.

석유 화학 산업 위기에 대해서는 여수·서산·울산 등 주요 거점 지역을 ‘산업 위기 특별 대응 지역’으로 신속히 지정하거나 기존 선제 대응 지역에 대한 재정·세제 지원을 강화하는 방안이 추진된다. 가동률이 60%까지 떨어진 여수 국가 산단 등의 구조적 위기를 차단하기 위해 나프타 수급 안정을 최우선 과제로 설정했다는 설명이다.

범국가적인 에너지 소비 절약 대책도 병행된다. 이들은 민주당 소속 국회의원 중심의 승용차 5부제 시행과 당원들의 1가구 1소등, 가정용 태양광 설치 캠페인 등을 지도부에 건의하고 실천해 나갈 계획이다.