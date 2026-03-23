‘로스앤젤레스 골프 클럽’, ‘주피터 링스 GC’ 맞대결 “‘한국(Hankook)’ 브랜드 글로벌 홍보 지속 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 자사가 후원하는 미국 시뮬레이션 골프 리그 ‘투모로우 골프 리그(TGL)’ 2026 시즌의 챔피언을 가리는 ‘파이널 시리즈’가 23일부터 24일(현지시간)까지 미국 플로리다 ‘소피 센터’에서 개최된다고 23일 밝혔다.

한국타이어는 2026 시즌부터 TGL 최초의 ‘오피셜 타이어 파트너’이자 ‘파운딩 파트너’로 활약하고 있다. 특히, 한국앤컴퍼니그룹 조현범 회장이 추구하는 핵심 가치 ‘테크놀로지 혁신’을 매개로 TGL과 첨단 테크놀로지를 접목한 차별화된 스포츠 엔터테인먼트 제공에 나서며 전 세계 150개 국가의 팬들에게 역동적이며 혁신적인 브랜드 이미지를 전달해 왔다.

한국타이어는 이번 파이널 시리즈에서도 경기장 내 LED 전광판과 중계 화면, TV 광고 등에 ‘한국’ 브랜드를 노출하는 동시에, PGA 슈퍼스타들과 TGL 역사의 한 페이지를 함께 장식하며 글로벌 팬들을 대상으로 프리미엄 브랜드 위상을 크게 강화한다는 계획이다.

TGL 2026 시즌의 피날레는 ‘로스앤젤레스 골프 클럽’과 ‘주피터 링스 GC’가 장식한다. ‘로스앤젤레스 골프 클럽’은 디펜딩 챔피언 ‘애틀랜타 드라이브 GC’, ‘주피터 링스 GC’는 이번 시즌 정규리그 1위 ‘보스턴 커먼 골프’를 각각 준결승전에서 누르고 결승에 진출했다.

‘로스앤젤레스 골프 클럽’과 ‘주피터 링스 GC’ 모두 TGL 출범 이래 첫 파이널 시리즈에 진출한 만큼, 챔피언 등극을 향한 한치의 양보도 없는 명승부를 펼칠 것으로 기대된다. 한국타이어는 PGA 슈퍼스타들과 TGL 2026 시즌 챔피언 등극의 순간을 함께하며 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 프리미엄 이미지를 널리 각인시킬 예정이다.

한편, 한국타이어는 TGL을 비롯해 유럽축구연맹(UEFA) 주관 ‘UEFA 유로파리그’, ‘UEFA 유로파 컨퍼런스리그’, 독일 분데스리가 명문 구단 ‘보루시아 도르트문트’, 사우디아라비아 ‘알 이티하드’ 등과의 파트너십을 이어가고 있으며, ‘포뮬러 E’, ‘FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC)’ 등 세계 최정상급 모터스포츠 대회에서도 혁신 기술력을 입증하고 있다.

한국타이어 관계자는 “앞으로도 글로벌 스포츠 및 모터스포츠를 통해 전 세계 고객들과의 접점을 확대하며 프리미엄 브랜드 가치를 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.