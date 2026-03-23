서초구, 4월 20일부터 24일까지 서초청년센터에서 ‘청년정책 드림위크’ 개최 요일별 ‘테마 DAY‘ 로 정책 상담, 체험 프로그램, 특강 등 인기 프로그램 20개 집중 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 청년들이 다양한 정책과 프로그램을 직접 체험하며 정보를 얻을 수 있는 ‘2026 HAPPY 서초청년 릴레이 : 청년정책 드림위크’를 오는 4월 20일부터 24일까지 5일간 서초청년센터에서 개최한다.

서초청년센터 개관 2주년을 맞아 마련된 이번 행사는 형식적인 기념식 대신 청년들에게 실질적인 도움이 되는 정책 프로그램을 한 주간 운영하는 것이 특징이다. 약 800여 명의 청년들이 참여해 서초구의 다양한 청년정책을 한자리에서 만나보고, 상담과 체험을 통해 실질적인 도움을 얻는 소통과 참여의 장이 될 것으로 기대된다.

특히 구는 그동안 청년들의 호응이 높았던 인기 프로그램 20개를 선별해 요일별 주제에 맞춘 ‘테마 DAY’로 구성했다. 각 요일마다 전문기관과 연계한 1:1 정책 상담과 청년지원 매니저가 함께하는 그룹 상담 프로그램 ‘두시 티톡·일곱시 티톡’을 중심으로, 맞춤형 특강과 체험 프로그램이 다채롭게 운영된다. 요일별 프로그램은 청년들의 주요 관심사에 맞춰 건강, 취업, 문화, 주거, 창업 등 청년들의 주요 관심사를 반양한 5개 분야로 구성됐다.

우선 월요일은 ‘건강 DAY’로, SNPE 바른자세 교정 프로그램과 글루텐프리(비건) 베이킹 체험이 진행된다.

아울러 전문 운동코치가 진행하는 건강 다이어트 특강과 신체·마음건강 그룹 상담을 통해 일상 속 건강관리 방법을 제시할 예정이다. 이어 화요일 ‘진로·취업 DAY’에는 서초여성인력개발센터 직업상담사의 1:1 진로·구직 상담과 면접 스피치 교육, 2026년 채용 트렌드 특강 등이 마련돼 청년들의 구직 역량 강화를 지원한다.

또 수요일 ‘문화예술 DAY’에는 서초문화재단 등과 협력해 청년 예술인을 위한 복지 정보 1:1 상담을 제공한다. 이와 함께 친환경 소품 ‘제스모나이트’ 만들기와 오일파스텔 드로잉 체험, 프리랜서를 위한 퍼스널 브랜딩 특강 등 다양한 문화 프로그램도 운영된다.

아울러 목요일 ‘주거 DAY’에는 LH 주거복지정보 전문 컨설턴트의 1:1 주거정책 상담을 비롯해 셀프 인테리어와 정리정돈 실습, 부동산 특강 등이 진행돼 청년들의 주거 고민을 실질적으로 해소하는 데 초점을 맞췄다.

마지막으로 금요일 ‘창업 DAY’에는 서초사회적경제통합지원센터와 함께 창업 상담소를 운영한다. 정부지원사업 안내, 소규모 공방 창업 로드맵, 기초 창업 세무 특강 등 예비 창업청년을 위한 실전형 프로그램이 마련된다.

프로그램은 사전 신청을 통해 참여할 수 있으며, 신청 방법과 세부 일정은 서초청년센터 홈페이지와 SNS를 통해 확인할 수 있다.

전성수 서초구청장은 “서초청년센터 개관 이후 2년간의 운영 경험을 바탕으로 청년들이 필요로 하는 정책을 보다 쉽고 친근하게 접할 수 있도록 이번 ‘청년정책 드림위크’를 기획했다”며 “많은 청년들이 참여해 맞춤형 정책 정보를 얻고 힐링할 수 있는 의미 있는 시간이 되길 바란다”고 전했다.