3월 20일 자원순환센터·탄소중립홍보체험관 개관 공연장·옥상정원·카페테리아·전망대 등 조성… 구민을 위한 친환경 휴식·여가 공간 기대

[서울 강동구(구청장 이수희)는 지난 3월 20일 강동구 자원순환센터와 탄소중립홍보체험관 개관식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 23일 밝혔다.

이날 개관식은 자원순환센터 1층 탄소중립홍보체험관 앞에서 열린 테이프 커팅식으로 시작됐다. 이어 강동구 주민으로 구성된 평생학습 동아리 ‘메쪼(mezzo)’의 실내악 앙상블 공연이 진행돼 행사 분위기를 한층 풍성하게 했다.

강동구 자원순환센터는 아리수로87길 272(고덕동 87번지)에 지하 2층~지상 4층 규모로 건립되었다. 그동안 지상에 있었던 음식물재활용센터를 철거, 지하화·현대화를 통해 친환경 복합시설인 자원순환센터라는 명칭으로 새롭게 조성되었다.

센터의 지하 1층과 지하 2층에는 음식물자원화시설, 재활용쓰레기 선별시설, 생활폐기물 적환시설 등 폐기물 처리시설이 설치되어 월 평균 1만 4천 톤의 폐기물을 안정적으로 처리하며 도시 환경을 청결하게 하는 데 기여하고 있다.

지상 1층에는 탄소중립의 의미와 필요성을 쉽게 이해하고, 일상 속 실천 방법을 체험할 수 있는 탄소중립홍보체험관이 마련됐다. 2층에는 카페테리아, 옥상에는 문화콘서트와 체험행사 등을 개최할 수 있는 공연장과 옥상정원, 전망대가 마련돼 주민들에게 문화·휴식 공간을 제공할 예정이다.

행사 당일에는 개관식과 함께 각 동을 대표하는 주민 19명이 참여한 ‘생활폐기물 다이어트 실천 서약 챌린지’도 진행됐다.

이는 수도권 생활폐기물 직매립 시행에 따라 쓰레기 감량 실천을 확산하기 위한 것으로, 개관식의 의미를 더욱 뜻깊게 했다.

이수희 강동구청장은 “오늘 새롭게 문을 연 자원순환센터는 폐기물 처리시설을 전면 지하화한 친환경 시설”이라며 “앞으로 자원순환센터가 폐기물을 안전하게 처리하는 것은 물론, 주민 누구나 편히 쉬고 누릴 수 있는 문화·휴식 공간으로 자리매김하도록 노력하겠다”고 말했다.