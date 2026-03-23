[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시(시장 최대호)는 생성형 인공지능(AI) 플랫폼 구독 서비스 도입과 전 직원 역량 강화 교육을 통해 인공지능(AI) 기반의 스마트 행정 혁신을 추진한다고 23일 밝혔다.

안양시가 도입하는 ‘안양 AI 업무비서’는 챗GPT(ChatGPT), 제미나이(Gemini), 클로드(Claude) 등 우수한 생성형 인공지능(AI) 모델을 단일 플랫폼에서 통합적으로 사용할 수 있는 스마트 업무 지원 서비스다.

시는 ‘안양 AI 업무비서’의 실무 활용도를 높이기 위해 이달 19일부터 다음달 30일까지 총 13차례에 걸쳐 전 직원을 대상으로 실습 중심의 교육을 진행한다.

주요 교육 내용은 ▷생성형 AI 플랫폼 주요 기능 및 행정 활용법▷효과적인 프롬프트 작성법 ▷이미지 생성 도구 활용 시정 홍보물 제작▷엑셀 데이터 자동 분석 및 AI 기반 보고서 작성 ▷데이터 보안 및 개인정보 보호 유의사항 등 실무에 즉각 적용 가능하도록 구성됐다.

안양시는 단순히 AI 도구를 도입하는 데 그치지 않고, 공공 영역에서 발생할 수 있는 보안 이슈를 사전에 방지해 안전하고 윤리적인 인공지능 사용 문화를 정착시키는 데 주력할 방침이다.

이를 통해 보고서 작성 시간을 단축하고, 데이터 기반의 맞춤형 대민 서비스를 강화하는 등 실질적인 스마트워크 환경이 조성될 것으로 기대하고 있다.

특히 지난 20일 진행된 교육에는 최대호 안양시장이 직접 실습에 참여해 직원들과 함께 인공지능(AI) 기반의 행정업무 프로세스를 학습하기도 했다.

시 관계자는 “공직자 개개인의 AI 활용 역량이 행정 서비스의 품질로 이어질 수 있는 만큼 실무 밀착형 교육을 지속해 더 빠르고 정확한 맞춤형 행정 서비스를 제공하겠다”고 말했다.