24일부터 기후부 강우레이더 기상청 이관…관측자료 공동 활용 확대, 운영 효율화

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부와 기상청은 24일부터 기후부에 속한 강우레이더와 운영인력을 기상청으로 이관해 국가 기상·강우레이더 통합 운영을 시행한다고 밝혔다.

이번 통합 운영은 그동안 기관별로 분산 운영해 온 레이더 자원을 국가 차원에서 통합 관리해 관측자료의 품질을 높이고 재난 감시와 대응의 효율성을 극대화하기 위한 것이다.

이에 따라 자연재난대책기간(5월 15일~10월 15일) 등 특정 기간 위주로 활용되던 강우레이더를 연중 상시 활용 체계로 전환한다.

강수는 물론이고 강설, 우박, 바람 등 다양한 위험기상을 지상부터 상층까지 감시함으로써 예보 지원 능력을 강화한다.

기상청의 표준 품질관리 기술을 이관 장비에 적용해 관측 공백을 최소화하고, 고품질 레이더 자료를 생산·공유해 기상특보와 홍수예보(수문정보)의 정확도와 적시성을 높인다.

특히 집중호우를 유발하는 비구름의 발달 여부를 실시간으로 감시해 위기경보 선행시간을 확보하도록 한다.

장비 도입, 유지보수, 기술개발 등 운영 체계를 일원화해 행정 효율성을 높이고 중복 투자를 줄인다.

동일 기종 장비 도입, 국산화 부품 공동 활용 등으로 향후 5년간 약 174억원의 예산 절감이 기대되고, 운영 역량을 집중해 국가 기상·강우레이더 체계의 전문성과 안정성이 강화될 것으로 기대된다.

앞으로 양 기관은 고품질 관측자료 생산 체계를 고도화하고, 위험기상 발생 시 재난 대응의 실효성을 높이는 데 주력할 방침이다.

김성환 기후부 장관은 “이번 강우레이더 이관은 기관별 운영 체계를 국가 차원에서 정비하고, 레이더 자료 공동 활용 기반을 강화하는 중요한 전환점”이라며 “기상청과 긴밀히 협력해 과학적 수자원 관리 역량을 높이고, 홍수 재난으로부터 보다 안전한 사회를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.