도심서 시민 대상 건강 홍보 강화

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 제19회 암예방의 날을 맞아 광주 도심에서 시민들을 대상으로 한 현장 홍보가 진행됐다.

화순전남대학교병원 광주전남지역암센터(소장 권동득)는 3월 20일 광주 동구 산수문화마당에서 지역민을 대상으로 ‘암 예방 합동 캠페인’을 실시했다.

이번 캠페인은 일상에서 실천 가능한 암 예방 수칙을 알리고 국가암검진 참여를 독려하기 위해 마련됐으며, 유동 인구가 많은 도심 공간에서 시민들과 직접 소통하는 데 중점을 뒀다.

이날 행사에는 광주전남지역암센터를 비롯해 광주광역시, 동구보건소, 광주금연지원센터, 국민건강보험공단 광주전라제주지역본부, 질병관리청 호남권질병대응센터, 광주전남권역암생존자통합지지센터 등 유관기관이 참여해 합동 캠페인을 전개했다.

권동득 광주전남지역암센터 소장은 “암예방의 날을 맞아 지역 곳곳에서 캠페인을 진행하고 있는 가운데, 이번 광주 행사 역시 시민들과 직접 소통할 수 있는 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 암 예방 실천 문화가 일상에 자리 잡을 수 있도록 지속적인 홍보를 이어가겠다”고 말했다.