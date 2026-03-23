도심서 시민 대상 건강 홍보 강화

화순전남대학교병원 광주전남지역암센터(소장 권동득)는 3월 20일 광주 동구 산수문화마당에서 지역민을 대상으로 ‘암 예방 합동 캠페인’을 실시했다.
화순전남대학교병원 광주전남지역암센터(소장 권동득)는 3월 20일 광주 동구 산수문화마당에서 지역민을 대상으로 ‘암 예방 합동 캠페인’을 실시했다.

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 제19회 암예방의 날을 맞아 광주 도심에서 시민들을 대상으로 한 현장 홍보가 진행됐다.

화순전남대학교병원 광주전남지역암센터(소장 권동득)는 3월 20일 광주 동구 산수문화마당에서 지역민을 대상으로 ‘암 예방 합동 캠페인’을 실시했다.

이번 캠페인은 일상에서 실천 가능한 암 예방 수칙을 알리고 국가암검진 참여를 독려하기 위해 마련됐으며, 유동 인구가 많은 도심 공간에서 시민들과 직접 소통하는 데 중점을 뒀다.

이날 행사에는 광주전남지역암센터를 비롯해 광주광역시, 동구보건소, 광주금연지원센터, 국민건강보험공단 광주전라제주지역본부, 질병관리청 호남권질병대응센터, 광주전남권역암생존자통합지지센터 등 유관기관이 참여해 합동 캠페인을 전개했다.

권동득 광주전남지역암센터 소장은 “암예방의 날을 맞아 지역 곳곳에서 캠페인을 진행하고 있는 가운데, 이번 광주 행사 역시 시민들과 직접 소통할 수 있는 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 암 예방 실천 문화가 일상에 자리 잡을 수 있도록 지속적인 홍보를 이어가겠다”고 말했다.


sij@heraldcorp.com