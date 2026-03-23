[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 23일 예지관 4층 3401 강의실에서 글로벌외식조리과 1학년을 대상으로 ‘산업체 인사 초청 특강’을 개최했다.

이번 특강은 산업체 전문가를 초청해 정규 교육과정에서 접하기 어려운 실무 중심의 조리 지식과 현장 경험을 학생들에게 전달하고 외식산업 현장에서 요구되는 직무역량을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 강연은 서울 강남구에 위치한 일식 레스토랑 미토우의 오너 셰프인 김보미 셰프가 맡았다.

김보미 셰프는 일본 전통 가이세키 요리를 한국 제철 식재료로 재해석한 요리로 국내외 미식가들에게 높은 평가를 받고 있는 일식 전문가다.

특히 미토우는 세계적인 미식 평가 기관인 미쉐린 가이드에서 2021년 처음 미쉐린 스타를 받은 이후 꾸준히 높은 평가를 받아왔으며 올해는 미쉐린 2스타와 그린스타를 동시에 획득하며 지속가능한 미식 문화를 선도하는 레스토랑으로 주목받고 있다.

또 여성 헤드 셰프가 이끄는 레스토랑 가운데 올해 최고 점수를 받은 곳으로 평가되며 외식업계에서도 의미 있는 성과를 기록했다.

이번 특강에서 김보미 셰프는 ▲가이세키 요리의 기본 철학 ▲제철 식재료 활용 방법 ▲미쉐린 레스토랑의 운영 방식 ▲현장 셰프에게 요구되는 직무 역량 등 실제 현장에서 경험한 사례 중심의 강의를 진행했다.

특히 단순한 조리 기술을 넘어 레스토랑 운영과 메뉴 개발, 식재료 선택 과정, 서비스 철학 등 외식 산업 전반에 대한 이야기를 통해 학생들이 미래 셰프로서 갖추어야 할 태도와 전문성에 대해 현실적인 조언을 전달했다.

학생들은 강연을 통해 고급 일식 조리의 기본 개념과 현장 중심의 실무 경험을 이해하는 한편, 미쉐린 레스토랑이 추구하는 요리 철학과 지속가능한 외식 문화에 대한 인식을 넓히는 계기를 마련했다.

또 특강 이후 진행된 질의응답 시간에는 셰프의 진로 선택 과정, 현장 취업 준비 방법, 조리 직무 역량 강화 전략 등에 대한 질문이 이어지며 높은 관심을 보였다.

영남이공대 글로벌외식조리과는 산업체 전문가 특강, 현장 중심 실습 교육, 산학협력 프로그램 등을 통해 학생들의 실무 경쟁력을 강화하고 있으며 외식 산업 변화에 맞춘 교육 프로그램을 지속적으로 확대하고 있다.

최근에는 서울과 부산 시그니엘 호텔에서 헤드셰프로 근무 중인 심동욱 셰프와 김상민 셰프를 초청해 특강을 진행하며 학생들의 뜨거운 호응을 얻었고 지속적인 특강으로 실제 산업 현장의 요구를 교육과정에 반영해 학생들의 취업 역량을 높이는 데 주력하고 있다.

영남이공대 이재용 총장은 “외식 산업은 현장 경험과 전문성이 무엇보다 중요한 분야인 만큼 학생들이 산업 현장에서 활약하는 전문가로부터 직접 배우는 기회를 확대하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 산업체 전문가 특강과 실무 중심 교육을 통해 학생들이 졸업 후 현장에 바로 적응할 수 있는 실무형 인재로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.