- 4대 과기원-지역 AX 협력기업 업무협약식

[헤럴드경제=구본혁 기자] “글로벌 AI 3대 강국 도약을 위해서는 지역 산학연 간 긴밀한 공조체계 구축이 필요하다. 4대 과기원 AX 공동연구소는 기업들의 시장 경쟁력과 우수한 인재, 연구역량을 하나로 결집시켜 국가전략기술 전분야에 걸쳐 산업현장 성과로 연계되는 핵심 전초기지로 자리매김 할 것이다.””(배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관)

KAIST·UNIST·GIST·DGIST 등 4대 과학기술원이 기업과 손잡고 AX 공동연구소를 설립, 지역 ‘AI’ 전환과 인재양성을 위해 역량을 결집한다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부는 23일 KAIST서 개최된 ‘4대 과학기술원 – 지역 AX 협력기업 업무협약식’에 참석해 과학기술원과 주요 대표기업 간 실질적인 협력 로드맵을 심도 있게 논의했다.

이번 협약식은 지난 11일 제5회 과학기술관계장관회의에서 발표한 ‘지역 인재양성과 AX 혁신을 위한 4대 과학기술원 AX 전략’을 본격 가동하기 위한 첫 번째 행보로, 과기원의 탁월한 연구 역량과 지역 중추 기업의 시장 경쟁력을 결합해 지속가능한 AX 파트너십을 구축하고자 추진됐다.

이날 행사에는 배경훈 부총리를 비롯, 4대 과기원 총장과 16개 협력기업 관계자 등 약 100여명이 한자리에 모였다. 과기원-기업 AX 공동연구소 설립·운영 업무협약 체결을 위해 LIG넥스원, KAI, 셀트리온, 바이오니아, 리벨리온, 파네시아, KEPCO, 포스코퓨처엠, 세방리튬배터리, HL만도, 에스엘, 엘앤에프, 파트론, HD한국조선해양, 포스코홀딩스 등 분야별 선도기업 15개사 대표가 참석했다.

각 과기원은 현장에서 산학 AX 공동연구소 설립 추진 로드맵을 발표하며, 이들 기업과 기술 분야별 AX 공동연구소 협력 추진 경과와 함께 중점 추진 전략 및 임무, 향후 계획 등을 공유했다. 특히 지역 산학 협력체계를 고도화해 산업 현장중심 혁신 성과를 조기에 창출하겠다는 의지를 밝혔다.

국내 대표 AI 플랫폼 기업 카카오 역시 4대 과기원과 지역 AX 상생 협력을 공동 추진하기 위한 업무협약을 체결했다. 이날 카카오는 지역 AI 인재 및 기업 육성을 위한 추진기구 ‘카카오 AI 돛’을 설립하고, 향후 5년간 조성될 500억원 규모의 AI 육성기금을 활용해 과기원-카카오 AX 협력 프로그램을 운영하겠다는 청사진을 제시했다.

구체적으로는 ▷인재양성 분야에서 과기원 AI 단과대학과 연계한 문제해결형 AX 프로젝트, 대학원생 펠로우십, 청소년 AI 엔지니어링 교육 등을 추진한다. ▷창업 분야에서는 AI 창업 부트캠프, 카카오 AI 인프라-과기원 (예비)창업가 맞춤 지원 등을 추진한다. ▷산업AX 분야에서는 지역 기업-과기원-카카오 연계 산학협력을 강화하고, 지역 내 재직자 대상 실무 AI 교육을 확대할 계획이다.

배경훈 부총리는 “국가 AI 대전환은 정부의 의지뿐만 아니라, 현장에서 혁신을 일궈내는 기업의 도전정신이 지역 생태계에 깊이 뿌리내릴 때 결실을 맺는다”라며, “이번 업무협약은 국가 전략기술 전 분야에 걸쳐 기업과 과기원의 역량을 하나로 결집하는 계기가 될 것으로 기대되며, 정부 또한 현장의 목소리를 경청하고 AX 혁신을 위한 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.

한편 이날 배경훈 부총리는 협약식에 앞서 ‘KAIST AI단과대학 간담회’를 주재하여 총장, 교학부총장, AI 대학장 및 학과장 등과 함께 올해 1학기부터 신설 운영 중인 AI 단과대학 추진현황을 점검하고 향후 지원방안을 논의했다.