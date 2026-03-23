[헤럴드경제=장연주 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자’(왕사남)가 누적 매출 1425억원을 돌파하면서, 역대 국내 개봉작 중 매출 1위를 기록했다.

23일 영화관입장권 통합전산망에 따르면, ‘왕사남’의 누적 매출액은 1425억원을 기록했다.

이는 역대 1위였던 ‘극한직업’(1396억원)과 ‘명량’(1357억원)의 기록을 모두 넘어선 수치다.

영화 티켓 가격 상승 등의 영향도 있었지만 개봉 이후 박스오피스 정상을 지키며 장기 흥행에 성공한 결과라는 분석이다.

또 누적 관객수 기준으로는 역대 개봉작 중 3위를 기록했다.

‘왕사남’은 지난 20~22일 주말 동안에만 80만3000여 명(매출액 점유율 52.2%)을 보태며 박스오피스 1위를 수성했다.

누적 관객수는 1475만7000여 명으로, 기존 역대 흥행 3·4위였던 ‘신과함께-죄와 벌’(1441만 명)과 ‘국제시장’(1425만 명)을 밀어내고 역대 개봉작 중 3위에 등극했다.

현재 관객수 기준 1위와 2위는 각각 ‘명량’(1761만 명)과 ‘극한직업’(1626만 명)이다.

장항준 감독의 첫 천만 영화인 ‘왕사남’은 강원도 영월 청령포로 유배 간 단종 이홍위(박지훈)가 촌장 엄흥도(유해진)를 비롯한 마을 사람들과 어우러지며 인생의 마지막 시기를 보내는 이야기를 그렸다.

박지훈, 유해진, 유지태, 전미도 등 주연 배우들의 열연이 빚어낸 따뜻한 위로가 세대를 넘어 폭넓은 공감을 얻고 있다.