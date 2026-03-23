- 국민 안전의 해답, 현장에서 찾다…산림청, 지식재산처·관세청·경찰청 등과 함께

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 박은식)은 지식재산처, 관세청, 경찰청, 소방청, 해양경찰청과 함께 ‘2026 국민안전 발명챌린지’ 접수를 23일부터 오는 5월 29일까지 진행한다.

9회째를 맞는 국민안전 발명챌린지는 산림청·관세청·경찰청·소방청·해양경찰청 소속 공무원이 참가해 현장 경험을 기반으로 한 재난·재해, 사건·사고 분야의 우수한 제안을 발굴하고 국민안전을 확보키 위한 대회다.

올해부터 산림청이 새롭게 참여하면서 산림재해 현장의 안전까지 포괄하는 6개 기관 공동 주최로 확대했으며 참가자들의 도전 의식을 높이고 창의적인 제안을 적극 발굴키 위해 수상자 상금을 약 3000만원 규모로 확대했다.

공모 내용은 즉시 현장에 적용 가능한 국민안전 관련 제안으로, 산림청·관세청·경찰청·소방청·해양경찰청 소속 공무원 및 직원은 누구나 ‘아이디어로’ 홈페이지를 통해 1인당 최대 5건까지 응모가 가능하다.

각 분야 전문가 심사를 통해 총 30건의 우수한 제안을 선정하고, 지식재산 전문가의 도움을 받아 선정된 제안을 고도화해 특허 출원까지 진행될 수 있도록 지원할 예정이다.

이후 최종 심사를 거쳐 상격을 결정한 후 연말 시상식에서 국회의장상 등을 수여하고 상금을 지급할 예정이며, 전시·홍보, 기술이전 등의 후속조치를 통해 우수한 제안이 실제 재난·재해, 사건·사고 현장에서 활용될 수 있도록 지원한다.

지난해 국민안전 발명챌린지에서는 도로 내 교통사고 시 반대 차선으로 안전하고 신속한 횡단 통로를 구축해 골든타임을 확보하는 ‘도로 중앙분리대 횡단용 이동식거치대’를 발명한 관련 공직자가 대상(국회의장상)을 수상했다.

이상익 산림청 산림산업정책국장은 “이번 공모전을 통해 산림재난 및 안전 관리 분야와 관련된 현장의 창의적인 아이디어가 많이 도출되기를 바란다”며“기후 위기 시대 산불 등 복합적인 산림 재난에 맞서 국민의 생명과 재산을 보호할 수 있는 실질적인 기술이 발굴 및 보급될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, ‘2026 국민안전 발명챌린지’의 자세한 사항은 한국발명진흥회 모두의아이디어실로 문의하면 된다.