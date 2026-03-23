24일 프랑스 르 쏘레알호 부산 영도 크루즈 터미널에 입항 ‘Fly·Rail&Cruise’방식, 인천공항 입국 KTX로 부산 이동

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사는 24일 부산항 영도 크루즈터미널에 프랑스 럭셔리 크루즈 선사 포낭(Ponant)의 르 쏘레알(Le Soleal)호가 입항한다고 밝혔다. 이번 입항은 항공과 철도를 연계한 ‘Fly·Rail&Cruise’ 방식으로 운영되는 국내 최초 모항 크루즈 사례로, 부산항 크루즈 산업의 새로운 운영 모델을 제시할 것으로 보인다.

‘Fly·Rail&Cruise’는 해외 크루즈 승객이 인천국제공항을 통해 입국한 뒤 고속철도(KTX), 항공 등을 이용해 부산으로 이동해 크루즈선에 승선하는 방식이다. 기존에는 해외 승객이 인천국제공항으로 입국해 수도권 인근 항만에서 바로 크루즈에 탑승하는 방식이었다.

르 쏘레알호는 1인당 티켓 가격이 미화 1만달러 이상으로, 5성급 호텔 수준의 선내 서비스를 제공하는 고급형 선박이다. 최대 승객 200명이 탑승 가능한 르 쏘레알호는 이달부터 오는 5월까지 부산과 오사카를 모항으로 4차례에 걸쳐 기항한다.

르 쏘레알호의 승객들은 인천공항을 통해 입국해 서울에서 관광과 숙박을 한 뒤 KTX를 이용해 부산으로 이동하고, 부산에서도 자갈치, 감천문화마을, 기장 용궁사 등 관광 프로그램을 체험한 뒤 크루즈선에 탑승할 계획이다. 또 오사카에서 출발한 여정 종료 후 부산에서 하선하는 승객 역시 부산 관광과 숙박을 진행한 뒤 인천국제공항을 통해 출국할 예정이다.

이번 모항 크루즈 운영은 부산항만공사가 기존 ‘Fly&Cruise’ 개념을 한 단계 확장해 ‘Fly·Rail&Cruise’라는 새로운 운영 모델로 발전시킨 사례다. 부산항만공사는 2023년 10월 해양수산부 주관 유럽지역 크루즈 선사 타겟 마케팅에 참여해 프랑스 마르세유에 위치한 포낭 크루즈 본사를 직접 방문, 부산 모항 크루즈 유치 활동을 전개했다.

송상근 부산항만공사 사장은 “이번 항공·철도 연계 모항 크루즈는 부산항 크루즈 산업의 새로운 가능성을 보여주는 의미 있는 시도”라고 말했다.