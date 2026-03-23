정청래 “무너진 법치주의 바로 세울 것” 장동혁 “李대통령, 재판 재개해야” 추경 논란까지 가세 “민생 안정” vs “선거용 현금 살포” 맞서

[헤럴드경제=김해솔 기자] 3박4일의 ‘필리버스터(무제한 토론) 정국’이 마무리됐지만 이번주 국정조사와 추경을 놓고 여야의 공방전이 한층 치열해질 전망이다.

23일 정청래 더불어민주당 대표는 경남 김해시 봉하마을에서 열린 현장 최고위원회의에서 “정치 검찰이 자행한 조작 기소의 진상을 낱낱이 밝히고 진실을 바로잡는 것 또한 사법 정의 실현을 위한 우리의 과제”라며 “다시는 검찰의 사적 목적으로 무고한 사람이 희생되는 불행한 역사가 되풀이되지 않도록 하겠다”고 강조했다.

정 대표는 검찰 개혁의 상징적 장소인 봉하마을에서 이번 국정조사의 당위성을 직접 역설하며, 단순한 진상 규명을 넘어 무너진 법치주의를 바로 세우겠다도 점을 분명히 했다.

지난 20일 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사’ 특별위원회가 출범한 가운데 서영교 의원이 위원장으로 선임된 바 있다. 국조특위는 오는 25일 2차 전체회의를 열고 증인 및 참고인 출석 요구의 건 등을 의결할 예정이다.

반면 장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “민주당이 하다 하다 이제 조작 기소 국정조사까지 하겠다고 한다”라며 “국정조사를 해서 조작 기소가 밝혀질 정도라면 재판을 빨리 재개해 무죄 판결을 받는 편이 훨씬 더 빠를 것”이라고 날을 세웠다.

장 대표는 “(이재명 대통령은) 대통령이 되자마자 검찰과 사법부를 망가뜨리고 모든 권력을 한 손아귀에 쥐더니 이제 자신을 위한 공소 취소를 위해 달려가고 있다”며 “그러나 이번 국정조사는 기소와 재판이 정당했다는 것만 드러내고 말 것이며, 대통령도 죄를 지었으면 감옥을 가야 한다”고 주장했다.

아울러 이 대통령이 다주택 및 비거주 고가 주택을 소유한 공직자를 부동산 정책 결정 과정에서 배제하라고 지시한 것과 관련해서는 “황당하기 그지없다”며 “이런 논리라면 12개 혐의로 5개 재판을 받는 이 대통령은 당장 모든 사법 정책에서 손을 떼야 한다”고 비꼬았다.

추경과 관련 정 대표는 이날 “개혁도 민생도 타이밍이드시, 추경도 역시 타이밍이 가장 중요하다”면서 “정부안이 국회에 제출되는 즉시 역사상 가장 빠른 속도로 신속하게 처리할 것을 다시 한 번 약속드린다”고 강조했다.

반면 장 대표는 “이 대통령과 여당은 선거용 ‘전쟁 추경’ 타령만 하고 있다. 고환율·고물가·고유가 복합 위기가 밀어닥치는 판에 25조원을 더 불리면 환율과 물가는 그야말로 더 폭등할 것”이라며 “지금은 현금을 살포할 때가 아니다”라고 꼬집었다.

그는 “초대형 복합 위기를 막고 민생 안정에 집중해야 한다”며 “(이 대통령은) 표 계산 그만하고 국익과 민생을 제대로 챙기기를 바란다”고 덧붙였다.