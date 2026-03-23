플랫폼 ‘Hi FENN’ 기반 공동 사업화 추진 데이터 수집부터 분석·활용 지원, ‘에이전틱 AI’ 확장 다양한 제조 고객 네트워크 기반 AI 시장 확대

[헤럴드경제=고재우 기자] 코오롱베니트는 인공지능(AI) 전문기업 라온피플과 손잡고 엔터프라이즈 제조 산업을 위한 엔터프라이즈 AI 플랫폼 시장 확대에 나선다.

코오롱베니트는 라온피플의 제조 AI 에이전트 ‘하이펜’과 클라우데라의 AI 플랫폼 ‘클라우데라 AI’를 연계한 ‘하이펜 포 클라우데라’ 모델의 공동 사업화를 위한 MOU를 체결했다고 23일 밝혔다.

하이펜은 기업 내부 문서와 데이터베이스 등 데이터를 기반으로 답변과 분석을 제공하는 AI 에이전트 플랫폼이다. 제조 데이터를 기반으로 자연어 질의를 통해 생산 수율 확인, 불량 원인 분석, 제조 조건 확인, 최적 생산 레시피 추천 등 데이터 기반 의사 결정을 실시간 지원한다. 특히 자체 검색증강생성(RAG) 기반 검색과 단계적 추론 기능을 통해 제조 데이터를 보다 정교하게 이해하고 분석 인사이트를 제공한다.

이번 협력은 온프레미스(구축형)와 멀티 클라우드를 통합 지원하는 하이브리드 데이터 환경에서 제조 현장에 최적화된 AI 서비스를 제공하기 위해 추진됐다. 코오롱베니트는 기업 데이터 환경에서 AI 에이전트가 효과적으로 활용될 수 있도록 데이터 플랫폼 연계 모델을 제시한다. 이를 기반으로 제조 기업 대상 AI 활용 사례를 확대해 나갈 계획이다. 또 제조 기업 대상 데이터·AI 구축 경험과 다양한 고객 네트워크를 기반으로 신규 고객 발굴과 시장 확대에도 나선다.

코오롱베니트는 데이터 활용과 AI 기술 도입을 지원해 왔다. 앞으로는 제조 플랫폼의 데이터 수집부터 분석·활용까지 엔드-투-엔드(End-to-End)로 지원하는 데이터 분석 역량에 AI 에이전트 기술을 더해 고객의 데이터 활용 범위를 한층 확대해 나갈 계획이다.

정상섭 코오롱베니트의 DX플랫폼 사업 총괄 상무는 “기업들이 데이터 플랫폼을 구축하고도 실제 현장에서 데이터를 활용하는 데에는 여전히 어려움을 겪는 경우가 많다”며 “AI 에이전트를 통해 제조 데이터를 보다 쉽게 분석하고 활용할 수 있도록 지원해, 제조 기업의 실질적인 AI 전환을 돕고 제조 산업의 AI 활용 확대에 기여할 것”이라고 말했다.