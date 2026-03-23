[헤럴드경제=김성훈 기자] 예능 프로그램 ‘나는 솔로’ 돌싱 특집 28기에서 무려 다섯 커플이 탄생해 화제가 되고 있다. 현숙과 영식이 교제 사실을 밝히면서 다섯번째 커플이 됐다.

영식은 지난 21일 자신의 유튜브 채널 ‘댄식이’에 올린 영상에서 현숙과 함께 출연해 서로 교제 중이라고 밝혔다.

현숙은 “사실 영식님과 그렇고 그런 사이”라며 “시작은 (나는 솔로) 방송 이후 밖에 나와서 내가 먼저 영식한테 ‘진지하게 만나보는 게 어떻겠냐’ 먼저 이야기를 해서 만나게 됐다”고 했다.

두 사람은 7개월 동안 만났다 헤어지는 과정을 거치며 서로를 알아보는 시간을 가졌다고 했다. 현숙은 “저희가 만난 지는 좀 됐는데 아이들이 있다 보니까 조심스러웠다. 서로 알아가는 시간이 필요했다. 공개하지 않고 조용하게 만났다”라며 “바로 언론에 공개하고 또 헤어지면 어떡하나, 애들한테 후폭풍이 가면 어떻게 하나 고민이 많았다”라고 했다. 이들은 이혼한 전력이 있으며, 현숙은 자녀를 셋, 영식은 하나 두고 있다.

영식은 “(사는 곳이) 저는 광주고 현숙님은 인천이다. 현숙이 움직이기에는 애들이 많다 보니까 공백 기간도 있었다. 사이가 멀어졌다가 가까워지는 시간도, 좀 위태로운 시간도 있었다. 그래서 교제 사실 공개를 하려다가 말고 하다 보니 시간이 흘렀다. 진지하게 애들도 생각하고 신중했던 것 같다”고 설명했다.

현숙은 또 “일반적으로 만났으면 바깥에서 꽁냥꽁냥 데이트를 할 텐데 ‘나는 솔로’에 나오다 보니 바깥 데이트가 힘들더라. 집 안에서는 애들하고 친해야 하고 데이트가 아니라 힘들었다”고 했다.

영식은 “현숙님이 유명하지 않나. 애들이 있는데 제가 옆에 있으면 이목이 집중돼서 부담스러웠다. 광주에서도 만나는데 (알아본 사람들이) 몇 번 무슨 사이냐고 물어봤다. 말하기가 애매하더라. 오히려 사진 찍는 분들이 비밀을 지켜주겠다고 해서 감사하다고 했다. 이렇게 7개월이라는 시간 동안 지지고 볶고를 하면서 단단해지는 시간이 있었다”고 말했다.

현숙은 “요즘 근황은 열심히 아이들 셋을 키우고 열심히 팔이피플, 공구를 하고 있다. 삶은 똑같이 힘들다. 나아진 건 없다. 사실 공구가 주업이 아니지 않나. 경매 자체도 그렇고 아이 셋 인생도 편한 인생은 아니다. 오히려 일이 하나 더 얹어진 느낌이다. 열심히 살고 있다”고 밝혔다.

두 사람은 2025년 9~11월 방영된 28기 ‘돌싱 특집’에 출연했다. 자녀 셋을 키우는 싱글맘 현숙은 겨드랑이를 드러낸 옷차림으로 적극적인 모습을 보여 화제가 됐다. 자녀 하나를 둔 영식도 순한 인상에 정감 가는 말투로 호감을 샀다.

28기 ‘돌싱 특집’은 남자 7명, 여자 7명 등 총 14명이 출연했다. 이 중 정숙-상철, 영자-영철이 각각 12월과 1월 결혼식을 올렸고, 옥순-영호가 2월 혼인신고를 했다는 소식을 전했다. 정희-광수 커플도 만남을 이어오는 중이며, 이번에 현숙-영식까지 총 다섯 커플이 탄생했다. 또 순자는 ‘나솔사계’에 출연한 미스터 킴과 교제 중이라고 밝힌 바 있다.