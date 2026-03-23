[헤럴드경제=이명수 기자] 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 “김어준씨가 구속되면 나도 구속되어도 좋고, 그가 수사받으면 나도 기꺼이 수사받겠다”고 말했다.

전씨는 22일 공개한 영상에서 자신을 향해 제기된 각종 의혹과 법적 조치 예고를 ‘정치적 보복’으로 규정했다. 그는 “이재명 대표와 정청래 의원이 전한길뉴스가 문제가 많다며 강력한 수사를 촉구하고 있는데, 법은 누구에게나 공평하게 적용되어야 한다”며 “범죄 혐의로 재판을 받는 당사자들이 누구에게 수사를 받으라고 하느냐”고 비판했다.

특히 전씨는 김어준씨의 방송 내용을 언급하며 형평성 문제를 제기했다. 그는 “김어준 뉴스에서 이재명 대통령의 범죄 혐의에 대한 공소 취소 논의가 있었다는 보도가 나왔고, 대통령실은 이를 가짜 뉴스라고 했다”며 “그렇다면 왜 김어준은 수사하지 않고 전한길뉴스만 수사받아야 하느냐”고 반문했다.

전씨는 “권력에 맞서 법치와 공정, 정의를 지키는 역사를 청년들에게 남겨주고 싶다”고 말했다. 그는 1인 미디어 운영자로서 책임감을 가지고 끝까지 싸우겠다는 의지를 피력했다.