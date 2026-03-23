글로벌 자동차 제조업체 중 볼보자동차 유일 “‘휴긴 코어’ 기반 소프트웨어 정의 자동차 역량 입증

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차가 글로벌 3대 신용평가사 S&P 글로벌의 계열사인 S&P 글로벌 모빌리티가 실시한 자동차 제조업체 소프트웨어 정의 역량 평가에서 최고 등급인 ‘레벨 5 SDV’를 획득했다고 23일 밝혔다. 전 세계 자동차 제조업체 중 해당 등급을 획득한 것은 볼보자동차가 유일하다.

이번 인증을 통해 볼보자동차는 차량의 수명 주기 전반에 걸쳐 거의 모든 기능을 개선하고 고객에게 더 나은 가치를 제공할 수 있는 역량을 입증했다. 이를테면 볼보자동차는 무선 업데이트(OTA)를 활용해 안전 기능을 추가하고, 사용자 경험을 개선하며, 충전 속도 및 주행 거리 등을 향상시킨다는 점에서 높은 평가를 받았다.

하칸 사무엘손 볼보자동차 최고경영자(CEO)는 “볼보자동차는 최고 수준의 소프트웨어 역량 확보를 위해 수년간 지속적인 투자와 개발을 이어왔다”며 “이를 바탕으로 고객 경험과 개발 속도 측면에서 비약적인 발전을 이뤄낼 수 있었다”고 말했다.

소프트웨어 정의 자동차(SDV)는 도로 위 볼보자동차를 지속적으로 향상시키고 안전의 기준을 한 차원 더 높일 수 있는 혁신적인 잠재력을 가지고 있다. 약 100년에 가까운 브랜드 역사상 가장 큰 규모의 기술적인 전환을 거친 볼보자동차는 이제 실제 주행 데이터를 지능형 정보로 신속하게 전환해 미래의 안전 및 주행 보조 시스템을 학습시키는 데 활용할 수 있게 됐다.

볼보자동차가 자체 개발한 핵심 시스템인 ‘휴긴 코어’는 전기 아키텍처, 코어 컴퓨터, 존 컨트롤러 및 소프트웨어로 구성된다. 특히 휴긴 코어는 볼보의 차세대 SDV 모델인 EX90, ES90, EX60 등에 적용돼 전체 라인업에 걸쳐 더 나은 고객 경험과 빠른 혁신, 그리고 확장 가능한 개선을 가능하게 한다.

한편, 이번 평가를 진행한 S&P 글로벌 모빌리티는 자동차 인텔리전스 분야의 선도적인 기관으로, 자동차 제조업체들이 더 합리적이고 위험이 적은 의사결정을 내릴 수 있도록 자동차 산업에 대한 종합적인 데이터와 전문가 인사이트를 제공하고 있다.