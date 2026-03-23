유망 기업 발굴 및 글로벌 진출 협력 체계 구축 R&D·임상·GMP 연결 통합 혁신 허브 운영 2026년 하반기 판교 CGB 내 센터 본격 가동

[헤럴드경제=최은지 기자] 차바이오텍과 한국노바티스가 국내 유망 바이오 기업의 발굴과 글로벌 진출을 돕기 위한 통합 오픈이노베이션 생태계 구축에 나선다.

차바이오텍은 한국노바티스와 CGB(Cell Gene Bioplatform)를 기반으로 바이오 오픈이노베이션 협력체계를 구축하기 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양사는 혁신 기술을 보유한 바이오 스타트업을 발굴하고, 이들의 사업화와 글로벌 시장 진출을 지원하는 전방위적 협력 시스템을 가동한다. 주요 협력 사항은 ▷기술 스카우팅 프로그램 운영 ▷전문 멘토링 및 교육 ▷네트워킹 행사 공동 추진 등이다. 특히 스타트업을 위한 투자 연계와 글로벌 파트너십 기회 발굴, 정부 및 유관기관과의 협력 가능성도 함께 모색할 방침이다.

차바이오텍은 현재 판교 제2테크노밸리에 건설 중인 통합 바이오 클러스터 CGB 내에 1만㎡(약 3000평) 규모의 ‘K-Bio CIC 오픈이노베이션센터’를 조성한다. 2026년 하반기 본격 가동될 이 센터는 세포·유전자치료제(CGT) 연구개발부터 임상, GMP(우수 의약품 제조·관리 기준) 생산, 사업개발(BD)까지 한곳에서 이뤄지는 국내 유일의 통합 허브 역할을 수행한다.

특히 이 센터는 미국 케임브리지 혁신센터(CIC)의 성공 모델을 도입해 공유 실험실과 글로벌 네트워크 연계 등 차별화된 인프라를 제공한다. 차바이오텍은 자사가 보유한 세계 최대 규모의 세포 라이브러리와 글로벌 생산 네트워크를 연계해 스타트업의 기술 검증(PoC)부터 글로벌 파트너링까지 전 주기를 지원할 계획이다.

한국노바티스는 글로벌 제약사의 관점에서 기술 자문과 멘토링을 제공하며 유망 바이오 기술의 발굴과 협력 기회를 모색한다. 그간 쌓아온 글로벌 오픈 이노베이션 전략과 경험을 바탕으로 국내 혁신 생태계 조성에 기여하겠다는 취지다.

차원태 차바이오텍 대표는 “바이오 산업에서 오픈이노베이션은 필수적인 전략”이라며 “한국노바티스와 협력해 이곳을 글로벌 제약사와 스타트업이 연결되는 아시아 바이오 혁신 허브로 성장시키겠다”고 말했다.

유병재 한국노바티스 대표는 “국내 유망 기업들이 글로벌 시장으로 도약할 실질적 기회를 마련하게 되길 기대한다”며 “노바티스의 글로벌 역량을 기반으로 국내 기업들의 성장을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.