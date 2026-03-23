- 주요 영구임대주택단지 947세대, 23일~27일까지 접수

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 저소득 취약계층의 주거안정을 위해 오는 23일부터 5일간 ‘2026년 LH 영구임대주택 예비 입주자’를 모집한다.

이번 모집은 대전 지역 내 주요 영구임대단지의 공가 발생 시 신속하게 입주할 수 있는 예비 입주자 선발로 총 947세대를 대상으로 진행한다.

모집하는 단지는 ▷대전관저5 천년나무1단지(182세대) ▷대전노은3지구 1단지(80세대) ▷대전판암4(200세대) ▷대전둔산1(200세대) ▷대전둔산3(100세대) ▷대전법동3(115세대) ▷대전산내(70세대) 등이다.

신청자격은 모집공고일(2026년 3월 3일) 기준 대전시에 거주하는 무주택세대구성원으로, ▷생계·의료수급자 ▷지원대상 한부모가족 ▷전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득 70% 이하인 등록장애인 ▷주거약자 등에 해당해야 한다,

신청은 23일~27일까지 5일간 거주지 관할 동행정복지센터에 방문해 현장 접수로만 가능하며, 당첨자 발표는 오는 7월 31일 LH청약플러스 누리집을 통해 확인할 수 있다.