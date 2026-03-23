IDT 인수 시너지 가시화…글로벌 협력 본격 수행 CEPI 지원 후속 절차…에볼라 백신 공급망 확대

[헤럴드경제=최은지 기자] SK바이오사이언스가 독일 자회사 IDT 바이오로지카와 손잡고 글로벌 제약사 MSD의 에볼라 백신 생산에 본격 착수한다. 지난해 IDT 인수 이후 추진해 온 유기적 결합이 글로벌 공중보건 프로젝트의 실질적인 성과로 이어지며 양사의 시너지가 가시화되고 있다.

SK바이오사이언스는 MSD(미국 머크) 및 힐레만연구소(Hilleman Laboratories)와 추진 중인 ‘2세대 자이르 에볼라 백신’ 개발 프로젝트와 관련해, 자회사 IDT 바이오로지카와 완제(Drug Product) 위탁 개발 및 생산 협력 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 계약은 국제기구 전염병대비혁신연합(CEPI)이 해당 프로젝트에 대해 지난 1월 발표한 약 3000만달러(약 400억원) 규모의 개발비 지원에 따른 후속 절차다. 계약에 따라 SK바이오사이언스는 에볼라 백신 원액을 자체 생산하고, IDT는 그간 축적한 CDMO(위탁개발생산) 전문성과 최신 설비를 활용해 완제 개발 및 생산을 담당하게 된다.

양사가 개발 중인 2세대 자이르 에볼라 백신은 기존 제품의 제조공정 복잡성과 초저온 유통 부담을 개선하는 데 초점을 맞췄다. 제조 수율을 획기적으로 높이고 열안정성을 개선해 공급 안정성과 접근성을 강화하는 것이 핵심이다. 이는 의료 인프라가 부족한 저개발 국가에서도 백신을 원활히 보급하기 위한 전략적 선택이다.

자이르 에볼라 바이러스는 감염 시 생존율이 50%에 불과한 고위험 감염병이다. 최근 콩고민주공화국(DRC) 등 아프리카 일부 지역에서 재확산 사례가 보고되며 국제사회의 경각심이 높아진 상태다. 특히 빠른 대응이 어려운 소외 지역의 여성과 어린이 등 취약계층 보호를 위해 백신의 안정적 공급은 인도주의적 차원에서도 시급한 과제로 꼽힌다.

이번 협력은 IDT 인수 이후 단계적으로 이뤄진 양사의 유기적 결합 성과라는 점에서 의미가 크다. SK바이오사이언스는 지난해 생산 효율화와 비용 구조 개선을 통해 IDT의 실적 턴어라운드를 성공시킨 바 있다. 이어 지난달에는 유럽 집행위원회(EC) 산하 보건·디지털 집행기구(HaDEA)가 주관하는 차세대 백신 개발 이니셔티브 1단계 과제를 수주하며 유럽 내 팬데믹 대응 역량을 인정받았다. 해당 과제는 고령자용 고면역원성 계절 독감과 조류 독감의 패치형 백신 개발을 목표로 한다.

박진선 SK바이오사이언스 COO는 “이번 계약은 SK바이오사이언스와 IDT의 개발·생산 역량을 연계해 글로벌 감염병 대응 프로젝트의 실행력을 높이는 기반이 될 것”이라며 “통합 생산 플랫폼을 지속적으로 고도화해 국제 공중보건 수요에 안정적으로 대응하는 체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.