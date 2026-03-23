--함꼐만드는 복지, 이달 4개 법인 설립…총 7개 시군 164개 기업 참여

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 도내 중소기업 노동자의 복지 향상을 위한 공동근로복지기금 확대에 속도를 내고 있다.

도는 최근 ‘충남공동근로복지기금 9∼12호 법인 설립 총회’를 열고, 시군 단위 중소기업이 참여하는 상생형 노동복지 모형을 본격 가동했다고 23일 밝혔다.

이번에 출범한 9∼12호 기금은 천안·보령·서산·금산·홍성·예산·태안등 7개 시군을 중심으로 조성했으며, 총 164개 기업이 참여해 2160명의 노동자가 복지 혜택을 받게 된다.

기금별로는 9호에 39개 기업 481명, 10호에 34개 기업 598명, 11호에 34개 기업 578명, 12호에 57개 기업 503명이 참여한다.

공동근로복지기금은 개별 기업 단위로는 복지제도 마련이 어려운 중소사업장의 한계를 극복하기 위해 여러 기업이 함께 기금을 조성해 노동자에게 다양한 복지서비스를 제공하는 제도다.

특히 이번 기금은 근로자 1인당 연간 80∼100만 원 수준의 복지 혜택을 6년간 안정적으로 지원하는 구조로 설계했다.

이를 통해 노동자들은 설과 추석 명절에 각 40만원, 노동절에 20만 원을 지급받아 실질적인 복지 혜택을 지속적으로 받을 수 있게 된다.

아울러 올해는 중소기업 40만원, 도 20만원, 시군 40만원을 각각 출연해 근로자 1인당 총 100만원 규모의 기금을 조성하고, 여기에 정부 지원금을 추가 확보해 54억원의 공동기금을 마련할 계획이다.

또 도는 올해 추석을 계기로 17억원 규모의 복지비를 우선 지급해 정책 체감도를 높인다는 방침이다.

도는 이번 기금 확대가 상대적으로 취약했던 50인 이하 영세사업장의 노동복지 사각지대를 해소하는 데 큰 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

이와 함께 기업 간 연대를 기반으로 한 공동기금 운영은 지역 내 상생 고용 생태계 조성과 노사 협력 문화 확산에도 긍정적인 영향을 미칠 것이란 예상이다.

도 관계자는 “공동근로복지기금을 통한 근로환경 개선과 복지 향상은 노동자의 만족도를 높임으로써 이직률을 감소시키고 생산성 향상으로 이어질 수 있어 단순한 복지 지원을 넘어 기업 경쟁력 강화에도 보탬이 된다”라며 “앞으로 더 많은 기업과 시군이 공동근로복지기금에 참여하도록 지원을 확대하고 지역 중심의 선도적인 노동복지 모형으로 정착시킬 것”이라고 말했다.