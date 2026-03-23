41개 도서관 보유…연중 독서 문화 행사 9월 18~20일 ‘2026 대한민국 독서대전’ 개최

[헤럴드경제=김현경 기자] 국내 최대 독서문화 축제인 ‘2026 대한민국 독서대전’를 개최하는 ‘2026 대한민국 책의 도시’로 강원도 춘천시가 선포된다.

문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원은 23일 오후 춘천시 상상마당에서 ‘2026 대한민국 책의 도시 선포식’을 연다. 문체부와 출판진흥원은 지역의 독서 문화를 확산하기 위해 2014년부터 매년 공모로 ‘대한민국 책의 도시’를 선정하고, 9월 독서의 달에 전국 규모의 독서 축제인 ‘대한민국 독서대전’ 개최를 지원하고 있다.

올해 ‘대한민국 책의 도시’로 선정된 춘천시는 총 41개관에 달하는 시립도서관, 작은 도서관 등 탄탄한 독서 기반 시설을 바탕으로 다양한 독서 프로그램을 운영해 왔다. 한국지역도서전과 춘천 도서전 등을 열어 지역 작가와 출판 생태계를 활성화하고 독서 문화 확산에 힘써 왔으며, 김유정 문학촌 등 지역의 문화·관광 자원을 연계한 독서 문화 환경을 조성해 높은 평가를 받았다.

특히 도심 어디에서든 걸어서 15분이면 도서관을 이용할 수 있는 ‘15분 도서관 생활권’을 구축(2023~2030년)하고 있으며, 올해는 만 10세부터 14세까지를 위한 전용 도서관 등 2개 도서관을 추가로 개관할 예정이다.

이번 선포식에서는 ‘책의 도시 춘천’을 알리는 영상 상영을 시작으로 상징기 전달, 홍보대사 위촉식, 춘천마임축제 공연팀의 축하 공연이 이어진다. 방송인이자 에세이 ‘울다가 웃었다’, ‘일단 시작해’ 등을 집필한 작가 김영철 씨가 홍보대사로 활동하며 독자들에게 책 읽는 즐거움을 친근하게 전달할 예정이다.

아울러 ‘책의’, ‘물결’, ‘춘천’, ‘산책’을 핵심어로 하는 문장 연속 낭독과 ‘물결 퍼포먼스’를 통해 ‘책의 도시 춘천’의 시작을 알린다. 호수를 배경으로 책을 읽을 수 있는 엘이디(LED) 미디어 벽, 춘천의 독립서점과 책 관련 상품을 소개하는 소규모 책시장도 운영한다.

춘천시는 이번 선포식을 시작으로 올 한 해 ‘책의 물결, 춘천산책(冊)’을 주제로 체험과 강연, 공연, 전시 등 다양한 독서 프로그램을 진행한다. 세계 책의 날(4월 23일)에는 공지천 유원지에서 독자 423명과 함께 책을 읽는 ‘리딩파티 인(in) 춘천’을 개최하고, 춘천 마임축제와 남이섬 세계 책나라 축제에서 야외도서관을 운영하는 등 여행과 접목한 독서 프로그램을 통해 도시 전반에 책 읽는 즐거움을 확산할 계획이다.

‘2026 대한민국 독서대전’ 본행사는 9월 독서의 달을 맞아 9월 18~20일 열린다.

문체부는 올해 범국민 독서문화 캠페인 ‘책 읽는 대한민국’을 추진, 춘천에서 시작된 ‘책의 물결’을 전국으로 잇는다. 올해부터 지역 서점을 통해 진행하는 생애 주기 맞춤 독서 프로그램으로 국민들이 일상에서 책을 즐기고 소통하는 문화를 확산할 계획이다.

문체부 정책 담당자는 “춘천이 준비한 다채로운 프로그램을 통해 책과 멀어졌던 국민들이 독서의 즐거움을 다시 발견할 수 있게 하고, 애독자들에게는 한층 깊이 있는 독서 경험을 제공할 수 있기를 기대한다”며 “춘천에서 시작된 책의 물결이 전 세대를 아우르며 전국으로 퍼져나갈 수 있도록 올 한 해 지역은 물론 출판, 서점, 도서관계와 함께 책 읽는 문화 확산에 힘쓰겠다”고 밝혔다.