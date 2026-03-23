[헤럴드경제(경산)=김병진 기자](재)경북테크노파크와 경북대 산학협력단은 중소벤처기업부로부터 시군구연고산업육성사업에 선정돼 경북도, 의성군과 함께 추진 중인 ‘의성군 바이오테크(식품) 소재산업 생태계 지원사업’의 참여기업을 다음달 20일까지 모집한다고 23일 밝혔다.

이번 모집은 의성군 소재 세포배양식품, 일반식품, 농축산 가공 기업군 등 미래식품산업 대응을 위한 전‧후방 연관 제품(기술)의 상용화를 준비 중인 중소기업을 대상으로 진행한다.

주관기관 경북테크노파크는 패키지(2건), 생산성 향상 공정개선 (3건), 애로기술 컨설팅(3건), 시제품 개발(5건), 성능평가 인증(7건), 디자인 개선 및 제품고급화(8건) 등을 제공하고 참여기관인 경북대 산학협력단은 마케팅(7건), 해외 바이어 발굴(2건), 팝업스토어 운영 및 시식회(2건) 등을 지원한다.

지원 분야는 총 9개 프로그램으로 구성되며 기업당 최대 5000만원 이상(기업 자부담 5%~10% 별도)의 사업비를 지원받을 수 있다.

상세 내용은 경북테크노파크와 경북대학교 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며 신청은 중소기업기술개발사업 기업지원사업 관리시스템을 통해 가능하다.

하인성 경북테크노파크 원장은“시군구연고산업육성사업 지원을 통해 의성군 미래 세포배양식품과 일반식품 산업과의 연결고리를 견고히 구축해 의성군 소재 중소기업들이 국제 경쟁력을 갖춘 강소기업으로 성장할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다“고 말했다.