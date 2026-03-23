[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]최유철 전 의성군의회 의장이 22일 국민의힘 의성군수 예비후보로 등록을 마치고 본격적인 선거운동에 돌입했다.

최 예비후보는 이날 예비후보 등록과 함께 “그동안 의성을 위해 준비해 온 시간들을 이제는 군민과 함께 실천으로 옮길 때”라며 “준비된 군정으로 잘사는 의성을 반드시 실현하겠다”고 밝혔다.

최 예비후보는 법률전문가로서의 경험과 의성군의회 의장으로서의 의정 경험을 바탕으로 지역의 현실을 가장 잘 이해하고 있는 준비된 후보임을 강조했다.

이어 “의성은 위기와 기회가 동시에 존재하는 중요한 전환점에 서 있다”며 “통합신공항 시대를 대비한 경제 기반 구축, AI를 접목한 스마트 농업 확대, 군민이 체감하는 복지와 의료서비스 강화, 청년이 돌아오는 지역 환경 조성에 정책 역량을 집중하겠다”고 했다.

또 “행정은 말이 아니라 결과로 평가받아야 한다”며 “철저히 준비된 정책과 현장 중심의 행정으로 군민 한 분 한 분의 삶을 바꾸는 군정을 펼치겠다”고 강조했다.

최유철 예비후보는 “앞으로 읍·면을 순회하며 군민과 직접 소통하는 현장 중심 선거운동을 전개하고 정책 중심의 선거를 통해 의성의 미래 비전을 구체적으로 제시해 나가겠다”고 말했다.