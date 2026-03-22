[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시는 지난 20일 2026 문경찻사발축제 추진위원회를 개최하고 올해 축제의 성공적인 개최를 위한 본격적인 준비에 돌입했다.

이번 추진위원회에서는 추진위원 및 관계자 등 30여명이 참석한 가운데 올해 축제의 세부 실행 방향을 설정하고 축제의 발전 방향 및 콘텐츠 강화 방안에 대해 심도 있는 의견을 나눴다.

올해 축제에는 체험 사전 예약 스마트 시스템 도입, 로드 사인 확대, 축제장 입구 영상시스템 및 전관방송 시스템 구축, 그늘막 쉼터 및 먹거리 부스 대폭 확대, 다양한 포토존 설치 등으로 방문객들의 시설에 대한 만족도를 더욱 높일 계획이다.

또 어린이 그림 그리기 대회, 가족 3대 찻사발 빚기, 조선시대판 경찰과 도둑 게임, 어린이 인기 뮤지컬 공연(한글 용사 아이야), K-독도 홍보관 운영 등 MZ세대들과 어린이를 대상으로 하는 다양한 신규 프로그램 운영한다.

올해 28회째를 맞이하는 문경찻사발축제는 오는 5월1일부터 10일까지 10일간 문경새재 오픈세트장 일원에서 개최될 예정이다.

박연태 축제추진위원장은 “문경찻사발축제 본연의 가치에 트렌디한 감성을 더해 2026년 봄 반드시 방문해야 할 축제로 만들겠다“고 밝혔다.

문경시장 권한대행 이동욱 부시장은 “문경찻사발축제를 내실 있게 준비해 지역 경제에 실질적인 활력을 불어 넣을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.