배관 작업 중 패널 깨지며 추락 현장엔 작업 중지 명령 내려져

[헤럴드경제=김은희 기자] 셀트리온 공장에서 20대 남성 노동자가 추락해 숨지는 사고가 발생했다.

22일 인천경찰청 형사기동대와 인천소방본부 등에 따르면 이날 오전 11시 4분께 연수구 송도동 셀트리온 공장 내 한 건물에서 20대 A씨가 3m 아래 지상으로 추락했다.

A씨는 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR) 등 응급처치를 받으면서 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨을 거뒀다.

A씨는 1층 천장에 설치된 패널에서 배관 누수 작업을 하다가 패널이 깨지면서 사고를 당한 것으로 확인됐다.

고용당국은 현장에 작업 중지 명령을 내렸다. 중대재해 처벌 등에 관한 법률 등을 적용해 사고를 조사할 예정이다.

경찰 관계자는 “A씨는 일용직 근로자로 추정되며 정확한 소속은 추가 조사가 필요하다”며 “A씨 시신 부검을 국립과학수사연구원에 의뢰하고 현장 관계자를 상대로 안전수칙 준수 여부를 조사할 계획”이라고 전했다.