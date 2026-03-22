“파괴력 강한 아라시-2 드론 사용”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이란군이 22일(현지시간) 파괴력이 강화된 최첨단 자폭 드론을 사용해 이스라엘 텔아비브의 벤 구리온 공항을 공격했다고 주장했다.

이란 국영 프레스TV에 따르면 이란군 대변인은 이날 “벤 구리온 공항을 겨냥한 보복 공격을 성공적으로 수행했다”고 밝혔다.

벤 구리온 공항은 미국·이스라엘의 이란 공격이 시작된 뒤 미군의 공중급유기가 이착륙하는 곳이다.

대변인은 “벤 구리온 공항은 이란을 공격하는 근거지”라며 “무역의 90% 이상이 이뤄지는 시온주의자의 경제 동맥”이라고 지적했다.

그는 “이번 공격에 사용된 드론 대부분은 아라시-1 등 기존 드론보다 파괴력이 강한 아라시-2였다”면서 “아라시-2 드론은 언제든 발사될 수 있도록 신속한 생산이 가능하다”고 강조했다.

아라시-2는 사거리가 이스라엘 전역에 닿을 수 있는 2000㎞에 달하며 저비용 장시간 비행과 정밀 타격이 가능하다고 이란군은 밝힌 바 있다.

앞서 이란군은 이 드론을 개발하면서 ‘텔아비브와 하이파 타격용’이라고 발표했다. 지난 5일 아제르바이잔 니히체반 공항을 공격했을 때에도 이 기종을 사용한 것으로 전해진다.