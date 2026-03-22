[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대는 독일 애쉬 베를린대(Alice Salomon Hochschule Berlin·총장 베티나 뵐터)와 교육 및 연구 분야 상호 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약식과 교류 행사를 위해 지난 19일 베티나 뵐터(Bettina Völter) 총장을 비롯한 애쉬 베를린 대학교 방문단 4명이 대구대 캠퍼스를 직접 방문했다.

양 대학은 향후 5년간 학부 및 대학원생, 교직원, 연구원의 인적 교류를 추진하고 공동 연구 프로젝트 및 학술 정보 교류를 적극 진행키로 합의했다.

협약식에 이어 진행된 교류 회의에서는 대구대가 가진 사회복지 분야의 전통과 아동가정복지학과 등의 주요 교육과정에 대한 소개가 있었다.

아울러 외국인 유학생 교류 및 지원 현황, 디지털 및 AI를 활용한 교육 혁신 프로그램 등을 공유하며 양 대학 간 구체적인 실무 협력 방안을 논의했다.

회의를 마친 방문단은 영광유치원을 비롯해 DU스마트팜, 점자도서관 등 대구대학교의 주요 시설을 차례로 둘러보며 선진화된 교육 및 복지 환경을 현장에서 직접 확인하는 시간을 가졌다.