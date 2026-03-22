판매 2700만대로 日 추월…BYD·지리 약진 속 해외시장 개척이 관건

[헤럴드경제=김유진 기자] 중국 자동차 업체들이 지난해 세계 신차 판매량에서 일본을 제치고 처음으로 1위에 오른 것으로 나타났다. 다만 최근 들어 성장세가 둔화되는 조짐이 나타나면서 향후 경쟁력은 해외 시장 확대 여부에 달렸다는 분석이 제기된다.

22일 니혼게이자이신문(닛케이)이 시장조사기관 마크라인즈 자료 등을 인용해 보도한 내용에 따르면, 중국 업체들의 지난해 신차 판매량은 약 2700만대로 전년 대비 약 10% 증가했다. 반면 일본 업체들의 판매량은 약 2500만대로 소폭 감소했다. 일본이 세계 신차 판매 1위를 내준 것은 2000년 이후 처음이다.

업체별로는 일본 도요타자동차가 1132만대를 판매하며 여전히 단일 기업 기준 1위를 유지했다. 그러나 전체 시장에서는 중국 업체들의 약진이 두드러졌다. 비야디(BYD)와 지리그룹은 각각 일본 혼다와 닛산을 앞서는 판매량을 기록했으며, 상위 20개 업체 가운데 중국 기업은 6곳으로 일본(5곳)보다 많았다.

다만 최근 중국 자동차 시장의 성장세는 둔화되는 흐름이다. 닛케이는 BYD의 올해 2월 판매량이 전년 동월 대비 약 40% 감소했다고 전했다. 내수 중심 성장 모델이 한계에 직면하면서 수요 둔화가 나타나고 있다는 분석이다.

이에 따라 향후 관건은 해외 시장 확대 여부로 지목된다. 중국 업체들은 유럽과 동남아시아 등지에서 시장을 넓히는 동시에, 현지 생산을 통해 비용 경쟁력을 확보하려는 전략을 추진하고 있다. 이는 단순 수출 중심에서 벗어나 글로벌 생산 체계를 구축하려는 움직임으로 해석된다.

종합하면 중국 자동차 산업은 판매 규모에서는 일본을 넘어섰지만, 성장 지속 여부는 해외 시장 안착과 수요 기반 확대에 달린 단계에 진입한 것으로 평가된다.