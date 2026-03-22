[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북 김천시는 지난 20일 김천시청에서 롯데백화점과 김천김밥축제의 성공적인 개최 및 브랜드 가치 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약식에는 배낙호 김천시장과 임형빈 롯데백화점 F&B 부문장 등 양 기관 관계자 10여명이 참석했다.

이번 행사는 김천김밥축제의 전국적인 인지도 확산에 따른 관광객 유입을 확대하고 김천시의 축제 콘텐츠와 롯데백화점의 유통·마케팅 인프라를 결합한 마케팅 협력 모델을 구축하기 위해 마련됐다.

업무협약에 따라 양 기관은 백화점 내 사전 팝업스토어를 운영하고 온·오프라인 홍보 채널을 활용한 공동 마케팅을 추진하는 등 김천김밥축제 홍보와 관광객 유치를 위해 적극 협력하기로 했다.

김천시는 이번 협약을 통해 축제 개최 전, 수도권에서 이벤트를 진행해 김천의 매력을 알리고 축제 분위기를 붐업시키며 관광객의 발길이 자연스럽게 김천으로 이어지도록 할 계획이다.

국가 지정 문화관광예비축제에 선정되며 문화콘텐츠로서 그 가치를 인정받고 있는 김천김밥축제는 오는 10월 23일부터 25일까지 김천 직지문화공원 및 사명대사공원 일원에서 개최될 예정이다.

배낙호 김천시장은 “로컬브랜드의 자부심 김천김밥축제가 이번 롯데백화점과의 협력을 통해 축제 브랜드 가치를 높이고 나아가 김천 관광을 활성화시키는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 협력을 통해 김천김밥축제를 대한민국 대표 축제로 성장시켜 나가겠다”고 말했다.