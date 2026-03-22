글로벌 경제 불확실성에 최후통첩 이란, 美요구 수용 여부 미지수 해협 개방 놓고 군사충돌 확대 가능성

[헤럴드경제=조범자 기자]도널드 트럼프 대통령은 21일(현지시간) 이란을 향해 48시간 안에 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않으면 이란의 발전소들을 초토화하겠다고 밝혔다.

이란의 해협 봉쇄로 유가가 급등하는 등 글로벌 에너지 시장에 대한 우려가 커지자, 에너지 인프라 공격 가능성까지 거론하며 이란에 해협 개방을 압박한 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 “만약 이란이 지금 시점으로부터 48시간 이내에 아무런 위협 없이 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않는다면 미국은 가장 큰 발전소를 시작으로 이란의 각종 발전소를 공격해 초토화(obliterate)할 것”이라고 말했다.

미국과 이스라엘이 지난달 28일 대이란 군사작전을 시작하자 이란은 전 세계 원유 수송량의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협을 봉쇄하며 맞대응해왔다.

이란의 해협 봉쇄로 국제 유가는 급등세를 보이고 있으며, 사태가 장기화할 경우 세계 경제에 충격이 불가피하다는 우려가 나온다.

트럼프 대통령은 이에 앞서 한국과 일본, 영국, 프랑스, 중국 등 7개국에 호르무즈 해협 선박 호위 등에 대한 지원을 요청했으나 이들 나라는 군사 개입에 신중한 입장을 보이며 참여 의사를 밝히지 않은 상태다.

그러자 트럼프 대통령은 “다른 나라의 도움은 필요 없다”며 동맹국들의 소극적인 대응에 불만을 드러내기도 했다.

이날 트럼프 대통령이 ‘48시간’ 시한을 제시하고 이란의 발전소 공격 가능성까지 거론하며 해협 개방을 요구한 것은 사실상 최후통첩 성격으로, 해협 봉쇄가 장기화할 경우 군사 행동을 확대할 수 있음을 경고한 것으로 해석된다.

이에 앞서 중부 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부는 이란 해안선에 있는 지하 미사일 시설 등을 5천 파운드(약 2.3t) 폭탄들로 타격해 호르무즈 해협을 위협하던 이란의 군사력을 약화시켰다고 이날 밝혔다.

해당 시설은 국제 해운을 위협하는 대함 순항미사일, 이동식 미사일 발사대와 기타 장비를 은밀히 저장하는 데 사용돼왔다는 것이 미군의 설명이다.

미군이 이란의 호르무즈 해협 위협 능력을 약화시킨 뒤 트럼프 대통령이 발전소 공격 가능성까지 거론하면서 미국이 호르무즈 개방을 위해 대이란 군사 압박을 단계적으로 확대하는 양상이다.

미국과 이스라엘에 맞서 강경 대응을 고수해 온 이란이 미국의 요구대로 해협을 개방할지는 불확실하다.

이 경우 미국이 실제로 이란의 발전소 등 에너지 시설을 타격할 가능성이 있으며, 이는 이란의 보복과 호르무즈 해협 긴장 확대로 이어져 군사 충돌이 한층 확대될 수 있다는 관측이 나온다.