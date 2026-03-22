지역전문가·미래청년세대 참여…지속가능발전 정책 이행 상황 점검 제1차 지속가능발전 보고서 작성을 위한 기초자료 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)는 3월 19일부터 20일까지 이틀간 구청 소통홀에서 지속가능발전 보고서 발간을 위한 FGI(Focus Group Interview) 숙의공론화장을 개최했다.

이번 공론장은 2023년 12월 수립된 ‘구로구 지속가능발전 기본전략 및 추진계획’의 이행 상황을 점검하고 평가해 올해 발간 예정인 ‘제1차 구로구 지속가능발전 보고서’ 작성을 위한 기초자료를 마련하고자 추진됐다.

행사는 대상별로 나눠 진행됐다. 19일에는 기본전략 수립 과정에 참여했던 지역전문가들이 참석해 2년 간의 추진 실적과 정책 지표를 중심으로 평가를 진행했다. 20일에는 구로구에서 활동하는 미래청년세대가 참여해 지속가능발전 정책을 점검하고 개선 방향을 제시했다.

구는 정책 수립 과정에 참여한 구민이 평가 과정에도 다시 참여함으로써 수립부터 점검·평가까지 이어지는 참여형 거버넌스를 강화하고 현장 중심의 지속가능발전 정책 추진 기반을 마련했다는 설명이다.

구로구 관계자는 “공론장에서 제시된 다양한 의견을 향후 연구용역 중간보고회와 최종보고회 등을 통해 심도 있게 논의해 보고서에 반영할 계획”이라며 “지속가능발전 목표 달성을 위해 구민 참여를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.