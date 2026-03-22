531개사 몰린 경쟁서 최종 선발…4월 22일 출정식 개최 신사업 전략·기술 자문·해외진출·투자유치까지 성장 전주기 지원 융자·보증·정책펀드 연계에 민간 협력 확대…중견기업 도약 뒷받침

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 지난해 새롭게 도입한 ‘도약(Jump-Up) 프로그램’ 지원기업 100개사를 최종 선발했다고 밝혔다.

‘도약 프로그램’은 우수한 성장성과 기술력을 갖춘 업력 7년 이상 중기업이 신사업과 신시장에 진출해 새로운 성장동력을 확보하고, 글로벌 중견기업으로 도약할 수 있도록 지원하는 사업이다. 새 정부 국정과제에 따라 매년 100개사씩 총 500개사를 선발할 계획이다.

이번 모집에는 총 531개 기업이 신청했다. 중기부는 약 2개월에 걸친 선정평가를 통해 성장성, 수익성, 혁신성을 두루 갖춘 기업 가운데 중견기업으로 성장할 잠재력이 높은 100개사를 추렸다.

새로 선발된 100개 기업은 오는 4월 22일 선발기업 임직원과 지원기관 관계자들이 함께하는 출정식을 시작으로 본격적인 프로그램에 참여하게 된다.

선정 기업에는 3년간 최대 7억5000만원 규모의 바우처를 포함해 신사업 진출 전략 수립, 경영·기술 자문, 투자유치와 해외진출 네트워킹, 정책 연계 지원 등이 체계적으로 제공된다. 바우처는 시제품 제작, 시험·인증, 마케팅 등 사업화 비용에 활용할 수 있다.

중기부는 올해 전문적이고 다양한 기술 자문 수요에 대응하기 위해 자문 수행기관을 추가로 선발해 운영할 계획이다. 단계별 해외진출과 투자유치 프로그램도 한층 고도화해 기업 역량에 맞춘 유기적 지원 체계를 구축할 방침이다.

아울러 융자·보증, 정책펀드, 수출금융 등 정책기관의 14개 연계 지원을 지속하는 한편, 전문무역상사와 로펌 등 민간 주체와의 협력도 확대해 선발기업의 도전과 혁신을 뒷받침할 예정이다.

한성숙 중기부 장관은 “우리 경제의 활력 회복은 경제의 근간인 중소기업이 새로운 성장동력을 창출해 중견기업, 대기업으로 도약해 나가는 데 달려 있다”며 “점프업 프로그램이 유망 기업을 선발하는 데 그치지 않고 실질적인 성장과 도약을 지원하는 대표 스케일업 정책으로 자리 잡도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.