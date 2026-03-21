[헤럴드경제=이상섭 기자] 21일 서울 광화문 광장에서 그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG) 무료 복귀 공연이 예정된 가운데 광화문 광장 인근 지하철 환풍구에 펜스가 둘러져 있다. 방탄소년단은 이날 공연에서 1시간에 걸쳐 신곡과 히트곡을 들려줄 예정이다.
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입력 2026-03-21 17:01:30
[헤럴드경제=이상섭 기자] 21일 서울 광화문 광장에서 그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG) 무료 복귀 공연이 예정된 가운데 광화문 광장 인근 지하철 환풍구에 펜스가 둘러져 있다. 방탄소년단은 이날 공연에서 1시간에 걸쳐 신곡과 히트곡을 들려줄 예정이다.
“금값의 배신, 전쟁 나길래 왕창 샀는데”…6년만의 최대 하락률 눈앞
[헤럴드경제=김주리 기자] 한동안 상승세를 이어가던 국제 금 가격이 6년 만에 최대 주간 하락률 기록을 앞두고 있다. 블룸버그 통신에 따르면 국제 금 현물 가격은 전날까지 7거래일 연속 하락 마감한 뒤 20일 한국시간 오전 11시16분 현재 전장 대비 0.8% 오른 온스당 4686.62달러를 나타냈다. 이번 주 들어 약 7% 하락했다. 이 수준에서 거래를
이장우 직접 입 열었다…“20년 친구 믿었는데, 거듭 사죄”
[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이장우가 국밥집 식자재 대금 미지급 논란에 대해 직접 사과문을 올리고 입장을 밝혔다. 이장우는 20일 자신의 SNS를 통해 “이번 논란으로 심려를 끼쳐드린 모든 분들께 진심으로 사과드린다”며 “오랜 기간 대금을 받지 못하고 고통받으신 A씨께도 진심으로 사과와 유감의 말씀을 드린다”고 밝혔다. 그는 최초 보도 이후 곧바로 구체적인 해명을 내놓지 못한 데 대해 “억측이 확산되는 상황이 안타까웠지만, 정확하지 않은 사실에 기반한 발언이 오히려 피해를 키울 수 있다고 판단했다”며 “이름이 알려진 연예인으로서 제 발언이 관련된 다른 분들께 예상치 못한 피해를 줄 수 있다는 우려도 있었다”고 설명했다. 사실관계 전반을 면밀히 확인하는 데 시간이 필요했다는 이장우는 “호석촌은 주식회사 무진과의 계약에 따라 A씨로부터 공급된 육류 대금 전액을 무진에 정상적으로 납입했고, 이번 논란은 무진이 호석촌으로부터 받은 금액을 A씨에게 지급하지 않음으로써 발생한 것”이라고 밝
[영상] “271평인데 3억이라고?” 양평 저택은 왜 반값이 됐나 [부동산360]
양서면은 남한강과 북한강을 모두 끼고 있어 전원생활을 꿈꾸는 분들에게 잘 알려져 있는 세컨하우스 밀집지역인데 양서면 내에서도 강남까지 1시간 정도 거리인 증동리의 한 단독주택이 경매로 나와 가격이 반값으로 떨어졌다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.