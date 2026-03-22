경기 광주시 퇴촌면 신축 2층집 4월 감정가 70% 2차 매각기일

경기광주 테라스 딸린 신축 주택이 3억된 사연![땅땅!경매]

[헤럴드경제=김희량 기자] 봄 이사철이 다가온 가운데 전원주택에서의 새로운 삶을 꿈꾸는 분들이 계실 텐데요. 잠실에서 50분대 거리에 있는 경기 광주 퇴촌면에서 신축 2층 단독주택이 경매에 나왔습니다. 헤럴드경제 유튜브 채널 ‘부동산360’이 집의 외부와 실거주 환경을 확인하고 왔습니다.

22일 경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기 광주시 퇴촌면에 있는 한 단독주택은 오는 4월6일 2회차 매각기일을 앞두고 있습니다. 감정가 대비 70% 가격이 3억3500만원에 경매가 시작될 예정인데요.

이 물건의 대지는 약117평(354㎡), 건물면적은 37평(124.2㎡)으로 경매에서는 토지와 건물, 제시외 물건인 창고, 수목까지 일괄매각할 예정입니다. 750만원 상당의 진입로도 포함된 게 특징인데요.

구조도상으로는 1층에는 거실, 주방, 안방, 화장실 등이 있고 2층에는 2개의 방과, 테라스, 한 개의 화장실이 있는 것으로 추정됩니다.

전문가들은 권리 관계상 큰 하자가 없는 물건이라고 하는데요. 사실상 신축 건물이지만 그럼에도 유의가 필요한 부분은 있다고 합니다. 이 주택이 경매에 나오게 된 배경과 응찰 시 주의점을 영상에서 확인할 수 있습니다.