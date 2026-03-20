기업 매각은 결단의 문제처럼 보인다. 오너가 마음을 정하면 거래는 시작될 것이라 믿는다.

그러나 현장에서 마주하는 현실은 다르다. 매각은 결심으로 시작되지만, 실패는 준비 부족에서 비롯된다.

거래가 무산되는 기업들에는 공통적으로 나타나는 전조가 있다.

첫째, 감정적 가격 고집이다. 오랜 시간 일군 회사를 숫자로 환산하는 일은 결코 쉽지 않다. 문제는 ‘희망 가격’과 ‘시장 가격’을 혼동하는 데서 출발한다.

기업가치는 과거의 노력에 대한 보상이 아니라, 미래 현금흐름의 위험을 반영한 결과물이다. 시장은 감정에 프리미엄을 주지 않는다. 오히려 가격에 대한 경직성은 협상의 출발점 자체를 무너뜨린다.

둘째, 준비되지 않은 재무 구조다. 매각을 결심한 이후에야 급히 재무제표를 정리하고, 가수금과 특수관계자 거래를 정리하려 한다.

그러나 실사(Due Diligence)는 과거를 검증하는 절차다.

수년간 누적된 회계 처리의 불투명성, 세무 리스크, 비정상적 비용 구조는 단기간에 정리되지 않는다. 숫자가 설명되지 않는 기업은 신뢰를 얻기 어렵다.

셋째, 내부 인력의 이탈이다. 인수·합병(M&A)은 ‘회사’를 거래하는 것이 아니라 ‘조직’을 인수하는 과정이다.

핵심 인력이 빠져나간 기업은 껍데기만 남는다.

특히 오너 의존도가 높은 구조에서 매각 소문이 돌기 시작하면 조직은 불안해진다. 인수자는 미래의 운영 안정성을 본다. 인력이 흔들리는 순간, 가치 역시 흔들린다.

넷째, 정보 비대칭의 방치다. 매도인은 자신의 회사를 누구보다 잘 안다고 생각한다.

그러나 인수자 입장에서는 모든 정보가 가설에 불과하다. 계약 전 단계에서 충분한 데이터 룸(VDR) 구축과 자료 준비가 이뤄지지 않으면, 협상은 반복적인 의심과 방어 속에 지연된다. 정보의 공백은 결국 가격 할인 요인으로 작용한다.

다섯째, 자문사 선택의 오류다. M&A는 단순한 중개가 아니다. 전략 수립, 밸류에이션 설계, 인수자 매칭, 협상 구조화, 계약 리스크 관리까지 종합적 역량이 요구된다.

단기간 내 높은 가격을 약속하거나, 네트워크만을 강조하는 접근은 거래 완결성을 담보하지 못한다.

자문사의 역할은 가격을 ‘부풀리는 것’이 아니라 거래를 ‘완성하는 것’이다.

실패하는 M&A는 우연히 무산되지 않는다. 준비되지 않은 구조, 감정에 기반한 판단, 조직 관리의 부재가 누적된 결과다.

매각은 출구 전략이 아니라 또 다른 경영 전략이다. 3년 전부터 재무 구조를 정비하고, 오너 의존도를 낮추며, 핵심 인력의 잔류 구조를 설계해야 한다. 기업가치는 결심의 순간에 만들어지지 않는다. 준비의 시간 속에서 형성된다.

많은 경영자가 “우리 회사는 다르다”고 말한다. 그러나 거래가 좌초되는 장면은 놀라울 만큼 유사하다.

지금 회사의 재무는 설명 가능한가. 핵심 인력은 매각 이후에도 남을 것인가. 희망 가격은 시장 논리로 설득 가능한가. 이 질문에 답하지 못한다면, 매각은 결심으로 끝날 가능성이 높다.

M&A는 거래가 아니라 구조의 시험대다. 그리고 그 시험은 생각보다 일찍 시작된다.

김수정 브릿지코드 M&A센터 전략실장