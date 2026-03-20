유족 “사실상 무기징역, 재판부에 감사”

[헤럴드경제=장연주 기자] 20대 여성 틱토커를 살해하고 시신을 유기한 혐의로 기소된 50대 남성에게 1심 법원이 중형을 선고했다. 유족 측은 “사실상 무기징역과 같다”며 재판부에 감사한다는 뜻을 나타냈다.

수원지법 형사11부(송병훈 부장판사)는 20일 살인 및 시체유기, 특수공무집행방해 등 혐의로 구속 기소된 A씨에게 징역 40년을 선고했다.

재판부는 “사람의 생명은 무엇과도 바꿀 수 없는 절대적인 가치이며, 살인은 우발적 범행이든 아니든 어떠한 경우에도 결코 용납될 수 없다”고 판시했다.

이어 “피고인은 피해자의 시신을 전북 무주까지 옮겨 유기했고, 시체가 발견되기 전까지 범행을 부인하며 결심에 이르기까지 살해 고의를 다투었다”며 “25살 어린 나이에 꿈을 펼쳐보지도 못하고 생을 마감한 피해자의 유족들은 치유하기 어려운 상처와 고통, 자책감으로 괴로워하고 있다”고 양형 이유를 밝혔다.

A씨는 지난해 9월11일 인천 영종도에서 20대 틱토커 B씨를 목 졸라 살해한 뒤 시신을 전북 무주군의 한 야산에 유기한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

그는 지난해 5월 B씨에게 접근해 “틱톡 시장에 대해 잘 알고 있고, 구독자 늘리는 것을 도와주겠다“고 접근해 동업·투자를 제안했다. 하지만 채널 운영 문제로 갈등을 빚어왔고 사건 당일 역시 영상 촬영 뒤 말다툼을 벌이다 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

1심 선고가 내려지자 B씨의 영정사진을 안고 재판을 지켜보던 어머니는 재판이 끝나고 퇴정하는 A씨에게 다가가 영정사진을 내보이며 “미안하지 않아”라고 울부짖기도 했다.

앞서 검찰은 지난 결심 공판에서 “죄질이 매우 불량하고 중대범죄에 대한 사법 절차를 어렵게 했다”며 A씨에게 사형을 구형한 바 있다.

B씨 어머니는 선고 공판이 끝난 뒤 취재진에 “50대인 A씨에게 징역 40년은 사실상 무기징역과도 같다고 생각한다”며 “재판부에 감사하게 생각한다”고 말했다.