예스24서 신보 ‘아리랑’ 판매 184% 증가

[헤럴드경제=김현경 기자] 약 3년 9개월 만에 완전체로 돌아오는 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연이 다가오면서 새 앨범 ‘아리랑(ARIRANG)’의 판매가 급증하고 있다.

20일 예스24에 따르면 이번주(3월 12~18일) 기준 신보 ‘아리랑’의 예약 판매 판매량은 지난주(3월 5~11일) 대비 184.0% 급증했다. 예약 판매 첫 주(1월 16~22일) 판매량보다도 19.5% 늘어난 수치다.

특히 지난 18일 일일 판매량은 전일 대비 94.6% 증가하는 등 공연이 다가올수록 신보에 대한 관심이 집중되는 양상을 보이고 있다.

앨범 구매는 K-POP 팬 층뿐만 아니라 전 세대에서 고르게 나타났다. 구매 연령대를 분석한 결과, 10~20대 못지 않게 40대(32.3%)와 50대(27.3%)의 구매 비중도 높게 파악됐다. 이는 가족이 함께 음악을 즐기거나 선물 수요가 늘어난 영향으로 풀이된다.

신보뿐만 아니라 기존에 발매된 음반, 화보집, 콘서트 비하인드 콘텐츠 등도 동반 상승세를 나타냈다.

3월 1일~18일 관련 상품 판매량은 전월 동기 대비 50.5% 증가하며 공연을 계기로 아티스트 콘텐츠 전반에 대한 관심이 확대되는 흐름을 보였다.

예스24는 BTS 컴백을 기념해 음반, DVD, 포토북 등을 한데 모은 기획전을 운영 중이다.

기획전에서는 신보를 비롯해 기존 앨범, 공연 실황, 화보집 등 다양한 콘텐츠를 함께 소개해 팬들의 관심을 모으고 있다.