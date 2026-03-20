[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 아빠의 육아 참여를 넓히고 가족이 함께 성장하는 육아 문화를 확산하기 위해 ‘부산 100인의 아빠단’을 올해부터 ‘부산 1000인의 아빠단’ 운영으로 행복육아 문화를 확산한다고 밝혔다.

시는 21일 오후 2시 시와 16개 구·군 아빠단이 함께하는 합동 발대식을 열고 아빠단 활동의 본격적인 시작을 알린다. 이번 발대식에 참여하는 1000인의 아빠단 가운데 200명은 현장에서, 800명은 줌(Zoom)을 통해 함께할 예정이다.

‘부산 1000인의 아빠단’은 시 아빠단 100명과 16개 구·군 아빠단 900명으로 운영되며, 이달 발대식을 시작으로 12월까지 다양한 온·오프라인 활동을 이어간다.

온라인에서는 놀이·교육·건강·일상·관계 등 분야별 주간 미션을 수행하고, 오프라인에서는 아빠와 아이가 함께 부산의 명소와 다양한 체험활동에 참여할 수 있는 프로그램을 운영한다. 9월에는 시와 구·군 아빠단이 함께하는 ‘함께육아 데이(day)’ 합동 행사를 추진하고, 12월에는 한 해 동안 아빠단 활동을 마무리하며 성과를 공유하는 해단식을 개최할 예정이다.

시는 그동안 부산시 육아정책브랜드인 ‘당신처럼 애지중지’ 사업의 일환으로 ‘부산 100인의 아빠단’을 통해 아빠와 자녀가 함께하는 체험과 소통 프로그램을 꾸준히 운영해 왔다.

올해는 시뿐 아니라 16개 구·군이 지역 특성을 반영한 체험프로그램을 함께 운영하며 부산 전역으로 함께육아 문화를 확산해 나갈 계획이다. 특히 구·군별로 영도구 어묵만들기 체험, 수영구 요트 체험, 기장군 버섯공장 체험 등 지역 특화 프로그램을 발굴·운영해 아빠와 아이가 함께 지역을 경험하고 만족감을 높일 수 있는 기회를 제공한다.