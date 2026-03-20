학회서 양극성·신체증상 우울증 가치 공유 라투다, 대사 중립성 갖춘 1차 치료제 부상 익셀, 신체 증상 동반 우울증에 효과 확인

[헤럴드경제=최은지 기자] 부광약품의 주요 우울증 치료제인 루라시돈(제품명 라투다)과 밀나시프란(제품명 익셀)이 최신 임상 데이터를 바탕으로 학계의 주목을 받았다.

부광약품은 지난 13일 백범김구기념관에서 열린 ‘2026년도 대한정신약물학회 춘계학술대회’ 심포지엄에서 양극성 우울증 및 신체 증상을 동반한 주요 우울 장애에 대한 두 약물의 치료적 역할이 재조명됐다고 20일 밝혔다.

첫 번째 강연자로 나선 성형모 순천향의대 교수는 루라시돈의 독특한 수용체 결합 프로파일을 치료 효과의 핵심으로 꼽았다. 비정형 항정신병 약물인 루라시돈은 5-HT7 및 5-HT1A 수용체에 대한 높은 친화도를 바탕으로 인지기능 개선과 항우울 효과를 발휘한다.

성 교수는 “루라시돈은 리튬 또는 발프로산과의 병용은 물론 단독 요법에서도 유의미한 우울 증상 개선 효과가 확인됐다”며 “특히 체중 변화나 대사 지표에 영향을 주지 않는 ‘대사 중립성(Metabolic Neutrality)’을 확보한 것이 큰 장점”이라고 설명했다. 루라시돈은 최근 발표된 ‘한국형 양극성 장애 약물치료 지침서 2026(KMAP-BP 2026)’에서 새로운 1차 치료 옵션으로 선정되기도 했다.

이어 윤성훈 원광의대 교수는 우울증 환자의 약 65%가 호소하는 신체 증상 관리에서 밀나시프란의 역할을 강조했다. 윤 교수는 피로감, 수면 장애 등 신체 증상이 자살 사고를 악화시키는 강력한 인자라고 지목하며, 세로토닌과 노르에피네프린을 동시에 조절하는 SNRI 계열 약물의 필요성을 역설했다.

그는 “밀나시프란은 두 신경전달물질을 균형 있게 조절해 우울 증상과 만성 통증, 피로를 동시에 개선한다”며 “타 SNRI 계열 대비 약물 상호작용이 적고 내약성이 우수해 환자의 삶의 질을 높이는 효과적인 옵션이 될 수 있다”고 평가했다.

부광약품 관계자는 “기분장애 치료 현장에서 라투다와 익셀의 임상적 유용성이 폭넓게 활용될 수 있도록 다양한 학술 정보를 지속적으로 공유할 계획”이라고 전했다.[헤럴드경제=최은지 기자]