갤럭시 워치로 심박수 등 건강체크 시니어 특화 ‘삼성헬스’로 모니터링 ‘스마트싱스 프로’로 안전 관리 강화

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 KB라이프·KB골든라이프케어와의 협업으로 시니어의 안전하고 쾌적한 생활을 위한 디지털 헬스케어 서비스 고도화에 나선다고 20일 밝혔다.

삼성전자와 KB라이프, KB골든라이프케어는 지난 18일 서울 강남구 KB라이프타워에서 디지털 기반 시니어 헬스케어 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 오치오 삼성전자 한국총괄 부사장, 김효동 KB라이프 전무, 조용범 KB골든라이프케어 대표이사 등이 참석했다.

이번 협력은 삼성전자의 디지털 기술과 KB라이프의 시니어 케어 전문성, KB골든라이프케어의 요양시설 운영 경험을 결합해 시니어 특화 건강관리 서비스와 스마트 주거 환경 설루션을 고도화하는 것이 목표다.

KB라이프는 KB금융그룹 계열 생명보험사로 시니어 라이프케어 플랫폼 사업을 확대하고 있으며, KB골든라이프케어는 위례·서초·은평·광교·강동 등에서 도심형 요양시설을 운영하고 있다. 양사는 앞서 일부 시설에 삼성전자의 B2B 플랫폼 ‘스마트싱스 프로’와 AI 가전을 도입해 디지털 돌봄 서비스를 적용한 바 있다.

이번 협약에 따라 세 회사는 ▷웨어러블 기반 건강관리 서비스 ▷AI 가전과 스마트싱스 프로를 활용한 주거 환경 관리 솔루션을 공동 개발할 계획이다. 신규 서비스는 향후 개소 예정인 요양시설과 시니어타운에 순차 적용된다.

시니어 특화 건강관리 서비스는 ‘갤럭시 워치’ 등 웨어러블 기기와 디지털 헬스케어 플랫폼 ‘삼성 헬스’를 기반으로 구성된다. 심박수, 혈중 산소포화도, 활동량, 수면 패턴 등 건강 데이터를 실시간으로 측정하고 이상 징후 발생 시 알림을 제공해 체계적인 관리가 가능하도록 할 방침이다.

또한 AI 기반 B2B 설루션인 ‘스마트싱스 프로’를 통해 시니어 거주 공간의 온·습도와 공기질을 자동 관리하고, 가전 통합 제어로 에너지 사용 효율을 높이는 환경 관리 기능도 강화한다.

재실 센서를 활용해 입주자의 이상 상황을 감지하고 조명·스피커 알림과 담당자 통보로 즉각 대응하는 안전 관리 기능도 적용될 예정이다.

오치오 삼성전자 한국총괄 부사장은 “이번 협약을 통해 삼성전자의 ‘스마트싱스 프로’와 ‘삼성 헬스’가 시니어 케어 현장에서 새로운 가치를 증명할 수 있을 것”이라며 “빠르게 성장하는 시니어 시장 수요에 대응하기 위해 협력을 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.