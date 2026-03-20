중위소득 120% 이하 예술인 대상 국내 거주 재외국민 예술인까지 확대

[헤럴드경제=김현경 기자] 정부가 소득이 낮은 예술인들이 예술 활동을 이어 갈 수 있도록 지원한다.

문화체육관광부와 한국예술인복지재단은 오는 23일부터 4월 17일까지 ‘2026년 예술활동준비금’ 지원 신청을 받는다.

예술활동준비금은 예술 외적인 사유로 예술 활동을 이어 가기 어려운 예술인들이 예술활동을 지속할 수 있도록 지원하는 사업이다. 올해는 1만8000여 명에게 인당 300만원을 지원할 계획이며, 중위소득 120%(1인 가구 기준 307만7086원) 이하인 예술인이 지원 대상이다.

예술활동준비금은 예술활동준비금 시스템을 통해 온라인 또는 우편으로 신청할 수 있다.

특히 올해부터는 현장의 목소리를 반영해 국내에서 거주하는 대한민국 국적의 재외국민 예술인도 일정 요건을 충족하면 사업에 참여할 수 있도록 지원 대상을 확대했다.

지원 대상자는 소득과 선정 이력, 가점 배점을 합산해 높은 점수를 받은 순으로 선정한다. 어려운 여건의 예술인에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 소득이 낮을수록 배점을 크게 했다. 또한 더욱 많은 예술인들에게 혜택이 돌아가도록 기존에 선정됐던 횟수에 따라 점수를 차등화해 소수에게만 지원이 집중되는 것을 방지했다. 아울러 70세 이상 원로 예술인과 농어촌 거주 예술인에게 가점을 부여하고, 장애예술인은 우선 선발해 창작 활동에 제약이 없도록 지원한다.

예술활동준비금을 지원 받은 예술인은 정해진 기간 내에 예술 활동 준비에 지원금을 사용하고 그 결과를 담은 활동 보고서를 제출해 복지재단의 승인을 받아야 한다. 보고서를 제출하지 않거나 복지재단의 승인을 받지 못하면 향후 복지재단의 다른 사업이나 다음 예술활동준비금 사업에 참여가 제한된다. 이는 지원금이 꼭 필요한 곳에 사용되도록 관리하고 수혜자들의 책임을 강화하기 위한 조치다.

이용신 문체부 예술정책관은 “‘예술활동준비금’은 예술인들이 어려운 환경 속에서도 예술 활동의 끈을 놓지 않도록 돕는 안전망”이라며 “문체부는 앞으로도 예술인들이 걱정 없이 예술 활동을 이어나가는 데 든든한 뒷받침이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.