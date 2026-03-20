日 기자의 ‘이란공격 동맹 사전통보’ 관련 질의에 답변하며 뼈있는 농담 日총리, 트럼프를 ‘도널드’로 부르며 “당신만이 세계 평화 가져올 수 있어”

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 백악관에서 다카이치 사나에 일본 총리와 미·일 정상회담을 하는 자리에서 일본의 ‘진주만 공습’을 언급해 눈길을 끌었다.

트럼프 대통령은 이날 회담 말미에 일본 기자로부터 ‘왜 유럽과 아시아의 동맹국에 이란 공격을 사전에 통보하지 않았나’는 질문을 받자 “우리는 너무 많은 신호를 보내고 싶지 않다. 우리가 (이란 공격에) 들어갈 때 우리는 매우 강하게 했다”며 “우리는 서프라이즈(surprise·깜짝 놀랄 일)를 원했기 때문에 아무에게도 말하지 않았다”고 답했다.

그는 이어 “누가 일본보다 서프라이즈를 더 잘 알겠나. 당신은 왜 나에게 진주만에 대해 말하지 않았나”고 덧붙였다.

진주만 공습은 1941년 12월 일본이 미국 하와이의 진주만을 기습 공격함으로써 미국인 2400명 이상이 목숨을 잃은 사건이다. 이는 미국과 일본의 태평양 전쟁의 시발점이 됐고, 미국이 2차 세계대전에 참전하게 된 계기가 됐다.

미국과 이스라엘의 대(對)이란 공격을 사전에 통보받지 못한 동맹국들로부터 불만이 나오는 상황에서 트럼프 대통령의 이러한 언급은 ‘기습 공격’의 중요성을 강조하는 동시에 일본 총리 앞에서 일본이 결국 본토에 떨어진 미국의 핵폭탄 2발과 함께 무릎을 꿇은 전쟁의 시작점을 들먹이면서 뼈있는 농담을 던진 것이다.

이를 두고 뉴욕타임스(NYT)는 “수십년간 미국 대통령들은 일본의 진주만 공습에 대해 가혹하게 말하는 것을 피해 왔고, 대신 2차 대전 이후 변함없는 동맹인 일본과의 관계 강화에 초점을 맞췄다”며 “하지만 트럼프 대통령은 달랐다”고 짚었다.

트럼프 대통령은 이번 군사 공격의 초기 성과를 강조한 뒤 “그러니 내가 이것에 대해 모두에게 가서 말한다면 더 이상 서프라이즈가 아니다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 다카이치 총리와 백악관 집무실(오벌오피스) 벽난로 앞에 나란히 앉아 회담을 시작했다. 그는 모두발언에서 지난달 치러진 일본 중의원 선거(총선)를 앞두고 소셜미디어(SNS)를 통해 다카이치 총리와 집권 자민당을 공개 지지한 사실을 거듭 부각했다.

트럼프 대통령은 “방금 엄청난 선거에서 이기고 기록적 승리를 거둔 아주 특별한 분을 모시게 됐다”며 “나는 그녀가 매우 훌륭하다고 여긴다는 사실 때문에 다카이치 총리를 지지하게 돼 매우 자랑스럽고 영광이었다”고 말했다. 그는 이어 다카이치 총리를 “매우 인기 있고 강력한 여성이다. 그녀는 훌륭한 여성이다. 우리는 매우 좋은 관계를 갖고 있다”고 강조했다.

다카이치 총리는 두 손을 무릎 위에 올린 자세로 시종 미소를 지었다. 그는 영어로 모두 발언을 시작했다. 하지만, 얼마 못 가 통역을 통해서 발언하겠다고 손짓으로 양해를 구했으며, 이에 트럼프 대통령은 “그러시라. 당신은 매우 훌륭한 통역사가 있다”고 했다.

다카이치 총리는 이후 일본어로 발언했고, 트럼프 대통령을 ‘도널드’라고 친근하게 지칭하며 “당신만이 전 세계에 평화를 가져올 수 있다고 굳게 믿는다”고 칭찬했다.

다카이치 총리는 이날 백악관에 도착했을 때도 트럼프 대통령과의 관계가 매우 돈독함을 강조하려 애쓰는 모습이었다. 백악관 SNS 담당인 마고 마틴 언론보좌관이 엑스(X·옛 트위터)에 올린 영상을 보면 다카이치 총리는 백악관에 도착해 차량에서 내리자마자 악수를 하려 손을 내민 트럼프 대통령에게 와락 안기는 장면을 연출했다.